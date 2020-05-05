Кабмин защищает интересы украинских работников в Европе – Шмыгаль

Правительство настаивает на том, чтобы украинским гражданам обеспечили страхование, официальную оплату труда, проживание и лечение

Мировой кризис сделал работников из Украины чрезвычайно востребованными. Такое мнение высказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Компании из Европы, в том числе представители правительственных организаций, обращаются к Украине с просьбой помочь с людьми для усиления в различных сферах экономики в Европе. Украина сегодня стала в сильную переговорную позицию в отношении своих людей, и мы впервые получили возможность обеспечить людям нормальные цивилизованные условия работы в Европе. Это страхование, официальная оплата труда, проживания, лечение, в том числе в случае заболевания коронавирусом", – рассказал Шмыгаль.

Глава правительства попытался объяснить отличия нынешней ситуации от той, когда, очевидно, многие украинцы работали за границей нелегально.

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"Когда нам говорят, что мы говорим о рабстве, то рабство – это когда украинцы, которые ехали на заработки, жили в бараках, в подвалах, не получали официальной зарплаты, их выбрасывали с работы и не обеспечивали элементарных условий социальной и медицинской защиты. Они оказывались в ловушке. Мы едва ли не впервые получили возможность отстоять интересы наших людей на европейском рынке труда", – подчеркнул премьер-министр.

Высокую оценку работникам из Украины дал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы помним также о гражданах Украины, проживающих и работающих в Польше. Они являются важным субъектом, без которого зафиксированный у нас на протяжении нескольких лет динамичный экономический рост был бы ниже. Сегодня украинцы, находящиеся в Польше, не должны волноваться о легальности своего пребывания. Документы, срок действия которых закончился в период состояния эпидемической угрозы или состояния эпидемии, были продлены до 30 дней после его окончания в Польше", – рассказал Моравецкий сайту "ZN".

Он уточнил, что сейчас в Польше проживает около миллиона граждан Украины, а по украинским данным, в связи с пандемией 175 тыс. украинцев решили вернуться на родину.

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"Оставшиеся в Польше часто продолжают работать и передают финансовую поддержку своим семьям в Украине. По данным Всемирного банка, переводы в Украину в 2019 году достигли 16 млрд долларов. Значительная часть этой суммы поступила из Польши. В связи с этим мое правительство выдало распоряжение консульствам Польши в Украине возобновить прием заявлений на получение рабочей визы. Тысячи граждан Украины смогут возобновить работу в Польше", – подчеркнул премьер.

При этом глава польского правительства сообщил, что Польша поддерживает предложения Еврокомиссии о пакете макрофинансовой помощи на сумму 3 млрд евро для десяти соседних стран Cообщества (включая 1,2 млрд евро для Украины), а также отстаивает идею направления 140 млн евро из фонда политики соседства на неотложные нужды государств Восточного партнерства в борьбе с коронавирусом, и в конечном итоге эта сумма превысит 700 млн евро. А в рамках Вышеградской группы Польша предложила запустить чрезвычайную программу V4EastSolidarity для государств Восточного партнерства в рамках Международного Вышеградского фонда.

По его словам, Польша и Украина быстро приняли трудные решения в борьбе с пандемией, и благодаря им в наших государствах остается на относительно низком уровне количество подтвержденных случаев заражения, количество госпитализированных лиц и самая печальная статистика — количество умерших.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Финляндии ждут прибытия 15 тысяч украинцев, чьи профессиональные и личные качества высоко оценил посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне. Более того, Кабмин сейчас прорабатывает запросы на вылеты в Австрию, Финляндию, Данию, Норвегию и другие страны.

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А украинское правительство активно работает над планом создания 500 тыс. рабочих мест в самое ближайшее время.

Напомним, по данным Государственной службы занятости, в целом из-за карантина, вызванного вспышкой коронавируса, остались без работы более 40 тыс. украинцев.

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