Кабмин знает, сколько украинцев работает в тени: где пройдут инспекционные кампании

Каждый пятый работник в нашей стране трудится без официального оформления

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Правительство знает, сколько украинцев работает неофициально и планирует обеспечить их легальное трудоустройство. О первых шагах в этом направлении рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

"По данным Госкомстата, почти каждый пятый украинец работает неофициально. Больше всего в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности. Эти работники не защищены. Правительство начало кампанию по выводу из тени рынка труда. Ведь это не только уплата налогов, поступления в бюджет. Это, в первую очередь, создание цивилизованных условий труда, обеспечение работникам соблюдение их прав и социальных гарантий", – отметил глава Кабмина.

По его словам, чаще всего предприниматели не регистрируют свою экономическую деятельность, принимают на работу людей без оформления трудовых отношений, скрывают часть отработанного рабочего времени и заработной платы, маскируют трудовые отношения под фиктивную самозанятость.

По поручению Гончарука Государственная служба Украины по вопросам труда уже провела первый этап мероприятий по выводу из тени рынка труда. В частности, с 20 по 31 января прошла информационная кампания. 600 инспекторов труда посетили и провели разъяснительную работу более 180 тысячам работодателей в сфере торговли, при этом в трети случаев к визитам приобщались сотрудники Пенсионного фонда, Государственной налоговой службы, Государственной службы занятости, местного самоуправления.

Результатом кампании стало то, что только за две недели в январе этого года в Государственную налоговую службу поступило 107,1 тыс. сообщений о заключении трудовых договоров с 202 тыс. работниками.

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В целом же общая динамика трудоустройства в сферах, где проводилась информационная кампания, выросла по сравнению с январем 2019 на 25,8%.

Второй этап – с 10 по 21 февраля – это инспекционная кампания. Инспекторы будут проверять работодателей, имеющих потенциально незадекларированных четырех и более работников. Для проведения такой работы Гоструда планирует увеличить количество инспекторов. В частности, соответствующее обучение пройдут 1200 инспекторов, которые в настоящее время отвечают только за безопасность труда.

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Кроме того, уже разработано специальное мобильное приложение, которым можно будет пользоваться при проверках и в котором будет полная информация о субъекте хозяйствования. Также различные органы смогут более эффективно обмениваться информацией с помощью данного приложения.

Помимо торговых предприятий, в 2020 году информационные и инспекционные кампании проведут в сельскохозяйственном секторе, в строительстве, на транспорте и в курьерской деятельности.

"Мы уважаем бизнес и никто не будет мешать его работе многочисленными проверками. Но работники должны быть защищены. Поэтому будет проводиться работа, в частности, разъяснительная, о преимуществах официального оформления. Также будет создана горячая линия, на которую смогут пожаловаться те, кто работает нелегально", – подчеркнул глава правительства.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство рассчитывает создать за 10 лет один миллион новых рабочих мест.

При этом в 2020 году размер реальной зарплаты должен увеличиться на 8-9%.

Сайт "Сегодня" рассказывал: президент Владимир Зеленский рассчитывает, что жители страны не будут уезжать на заработки, поскольку зарплаты в Украине серьезно вырастут.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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