Миллион рабочих мест в Украине: Гончарук рассказал, когда они появятся

Как комфортно вернуться к работе после праздников / Фото: Pexels

Правительство защищает людей труда, причем главными направлениями приложения усилий станут цивилизованные условия работы и легальное трудоустройство для украинцев. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Цель нашего правительства на 2020 год – добиться создания 200 тысяч новых легальных рабочих мест. Помимо этого, время поиска работы должно сократиться в среднем с 3,6 до 2 месяцев", – написал глава Кабмина в Telegram.

Гончарук сообщил, что таким образом правительство рассчитывает создать за 10 лет один миллион новых рабочих мест.

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Напомним, каждый третий украинец в 2050 году будет старше 60 лет. Как сокращение и старение населения повлияет на жизнь в Украине, узнавал сайт "Сегодня".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что согласно среднегодовому показателю, зарегистрированных в 2019 году безработных граждан стало на 150 тысяч с лишним меньше. Так, в 2015 году их было 460,2 тысячи человек. А в 2019 году зарегистрированных безработных стало 306,8 тысячи.

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За девять месяцев 2019 года уровень безработицы по сравнению с этим же периодом годом ранее снизился с 8,6% до 8,1%.

Также мы писали о том, что Украина проигрывает странам Европы по зарплатам и безработице.

В 2020 году правительство обещает, что размер реальной зарплаты вырастет на 8-9%.

Сайт "Сегодня" рассказывал о том, что президент Владимир Зеленский рассчитывает, что жители страны не будут уезжать на заработки, поскольку зарплаты в Украине серьезно вырастут.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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