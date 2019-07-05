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Как снизить долю госдолга к ВВП: Гройсман озвучил цель

5 июля, 12:50

В этом году Украине надо отдать треть бюджета на обслуживание и погашение госдолга

Фото: Кабинет министров Украины

Выполнение cтратегии управления государственным долгом, которую утвердил Кабинет министров в июне, позволит снизить долю долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) менее 50% и выйти из зоны риска, когда долг оказывает существенную нагрузку на бюджет Украины.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает правительственный портал.

"Наш сценарий – это снижение долгов, которые нам оставили в наследство, и дальнейший рост экономики. Мы понимаем, как управлять экономикой и долгом, чтобы не было угроз. В этом году нам надо отдать треть бюджета на обслуживание и погашение долга. Нам вообще длительное время оставляли долги и обязательства. Но нам уже удалось уменьшить долг по отношению к ВВП на 20% – с 80% до 59%", – сказал он.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по данным Министерства экономического развития и тогрговли, по состоянию на 31 декабря 2018 года доля госдолга к ВВП составляла 60,9%.

По итогам мая 2019 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в долларовом эквиваленте на 1,43 млрд долларов – до 78,39 млрд долларов. При этом объем долга в гривневом эквиваленте сократился на 18,36 млрд грн – до 2,11 трлн грн.

По данным Министерства финансов, по итогам 2019 года прогнозные платежи по госдолгу составляют 487,96 млрд грн.

Кроме того, только с начала 2019 года Украина одолжила 182 млрд грн. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":


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Тег ВВП, госдолг, Гройсман

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Сегодня

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