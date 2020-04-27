Как Украина будет выходить из кризиса: экспертный прогноз

То, что пандемия коронавируса наносит огромный удар по экономике, мир осознал еще зимой. Сегодня же эксперты разных стран пытаются найти ответ на вопрос, как быстро удастся справиться с последствиями всемирного карантина, как быстро страны смогут выйти из кризиса. Свои прогнозы делают и украинские экономисты. Сайт "Сегодня" уже писал о прогнозах Международного валютного фонда и Кабинета министров. Но тогда всех больше интересовал вопрос, насколько глубоким может быть кризис. Теперь же мы расскажем о том, как разные экономисты видят процесс выхода из него.

V, U, L или другая буква

Говоря о видах кризиса, экономисты часто называют их теми буквами, на которые похожи графики экономического спада и последующего роста. Так, основными вариантами кризисов считаются следующие:

V-образный кризис. Характеризуется резким, но довольно коротким по времени спадом экономики, после чего начинается довольно быстрое восстановление.

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U-образный кризис. После спада некоторое время продолжается период рецессии, экономика не в состоянии возобновить свой рост. Однако затем ВВП начинает вновь стабильно расти.

W-образный кризис. В этом случае период рецессии более продолжительный, чем при U-образном кризисе. Он может чередоваться с периодами небольшого и/или непродолжительного роста экономики. Однако затем экономика вновь начинает стабильно расти.

L-образный кризис. После спада экономика продолжает долгое время находиться в состоянии рецессии. Период роста никак не наступает, или рост настолько незначительный, что о выходе из кризиса говорить не приходится.

Реклама / Фото: Сегодня

Неудивительно, что наилучшим выходом из кризиса считается V-образный. Наихудшим – L-образный. Образцом V-образного кризиса считается мировой кризис 2009 года, когда экономика многих стран за короткий период скатилась из зоны роста в зону падения, но затем менее чем за год сумела вернуть прежние темпы роста. Примером L-образного кризиса, по мнению некоторых экспертов, может стать кризис 2020 года.

Пессимистов больше

На днях Министерство экономразвития, торговли и сельского хозяйства представило консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", где на основании мнений различных экспертов оценило возможные варианты выхода из кризиса украинской экономики. В других прогнозах рассматривались разные варианты выхода из кризиса, но лишь как возможные сценарии. Прогноз Минэкономики позволяет понять, какой из этих сценариев украинские и международные эксперты считают наиболее реальным.

Увы, большинство экспертов, опрошенных в процессе подготовки консенсус-прогноза, считают, что кризис будет проходить по L-сценарию – как в мире, так и в Украине.

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В том, что мировая экономика будет восстанавливаться именно по сценарию L, уверены более 50% экспертов, участвовавших в консенсус-прогнозе:

/ Фото: Минэкономразвития

Отметим, что сценарий L предполагал, что пандемию удастся остановить в ближайшее время. Однако экономические потери к тому моменту окажутся настолько значительными, что восстановление экономики хотя и начнется со второй половины 2020 года, однако будет проходить крайне медленно.

Сценарий V-кризиса также предполагал угасание пандемии в мировом масштабе до конца первого полугодия 2020-го. А также то, что экономика начнет восстанавливаться довольно быстрыми темпами. Именно о таком варианте многие международные эксперты говорили как о наиболее вероятном, когда эпидемия только начиналась и пострадавшей страной был только Китай. Сегодня в такой выход из кризиса верят только 25% экспертов.

Сценарий ВС допускает, что в первой половине этого года пандемию сдержать не удастся и основной рост числа заболевших в мире в целом будет происходить в мае.

И, наконец, GC – это собственное видение экспертов, как мир будет выходить из кризиса. Этот пункт выбирали в основном те, кто считает, что выход из кризиса будет проходить по U-сценарию, и те, кто полагает, что в 2021 году вспышка пандемии будет не менее масштабной, чем в 2020-м.

Что касается Украины, то 50% опрошенных уверены, что восстановление украинской экономики будет проходить не иначе, как по сценарию L, то есть быстрое падение, медленное и долгое восстановление.

/ Фото: Минэкономразвития

Сценарий L предполагал, что усиленный карантин (как сейчас или даже жестче) будет продолжаться до конца июня. Как известно, премьер-министр Денис Шмыгаль на днях высказал надежду на то, что в мае появятся основания для ослабления карантинных ограничений в Украине. Впрочем, по его словам, все будет зависеть от развития ситуации.

Сценарий ВС (кризис) предполагает, что в мае количество больных будет только расти. Отметим, что опрос проводился в начале апреля, и тогда только 18% экспертов верили в то, что эпидемия в Украине будет нарастать даже в мае. Сейчас в правительстве прогнозируют, что пиковый период эпидемии в Украине начнется именно после майских праздников. Такой же прогноз относительно Киева озвучил на днях и мэр столицы Виталий Кличко.

Как изменятся зарплаты, курс доллара, ВВП в ближайшие годы

Большинство экспертов (те, что предвидят L-образный кризис в Украине) считают, что прямые иностранные инвестиции в этом году практически не будут подпитывать нашу экономику (они составят всего 0,6 млрд долл.). А вот в следующем их объем вырастет до 1,9 млрд долл. Дефицит бюджета в 2020-м составит 7,1%, а в следующем году – уже только 3,3%.

Дефицит денег усугубит то, что в связи с возвращением трудовых мигрантов поток частных денежных переводов в страну в 2020-м сократится практически втрое (до 5,6 млрд долл.). Однако по мере снятия карантина в странах Европы украинцы постепенно будут снова уезжать туда на заработки. По оценкам экспертов, Украину покинут от 50 до 90% тех, кто до карантина работал в Европе. Это замедлит восстановление украинской экономики, но поступления от трудовых мигрантов увеличатся до 8 млрд долл.

Снижения уровня зарплат в Украине в связи со спадом экономики эксперты не ожидают. Так, по мнению большинства из них, к концу 2020 года минимальная зарплата в стране составит 4814 грн (сейчас – 4723 грн), а в следующем – вырастет до 5233 грн. Средняя зарплата в этом году окажется в районе 11 079 грн (сейчас – 10 847 грн), а в следующем – 12 408 грн.

При этом ситуация на рынке труда будет оставаться напряженной как минимум до конца 2020 года. Уровень безработицы составит 9,4%. В 2021-м, как ожидается, этот показатель сократится, но незначительно – до 9,1%. Больше всего увольнений ожидается в частной сфере. За год уровень бедности населения в Украине вырастет на 10-20%.

Сравнение макропрогнозов:

/ Фото: Минэкономразвития

Номинальный ВВП в 2020 году, согласно консенсус-прогнозу, вырастет до 4 трлн 054 млрд грн (по итогам 2019 года он составлял 3,97 трлн грн). А вот реальный ВВП упадет до -4,2%. В 2021 году рост номинального ВВП также будет небольшим: до 4 трлн 536 млрд грн. Реальный ВВП ожидается выше нуля, но рост, по ожиданиям экономистов, составит всего 2,4%.

Большой инфляции эксперты не прогнозируют – в первую очередь из-за сокращения потребления. Ожидается, что в 2020 году цены в среднем вырастут на 5,8%, а в 2021 году – на 7,7%.

Благодаря международной помощи резервы Нацбанка к концу года могут сократиться не так уж и сильно – с нынешних 24,9 млрд долларов до 22,1 млрд долларов. А в 2021-м – вообще подрасти до 22,8 млрд.

Средний курс доллара за 2020 год, как прогнозируется, составит 28,85 грн, а к концу года американская валюта может стоить порядка 29,5 грн. В 2021 году среднегодовой курс вырастет до 30 грн/долл., а в конце года доллар может стоить порядка 30,75 грн.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали о пяти этапах послабления карантина в Украине:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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