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Как Украина будет выходить из кризиса: экспертный прогноз

27 апреля, 07:25

Александра Романюк

L-кризис считают худшим вариантом для экономики

То, что пандемия коронавируса наносит огромный удар по экономике, мир осознал еще зимой. Сегодня же эксперты разных стран пытаются найти ответ на вопрос, как быстро удастся справиться с последствиями всемирного карантина, как быстро страны смогут выйти из кризиса. Свои прогнозы делают и украинские экономисты. Сайт "Сегодня" уже писал о прогнозах Международного валютного фонда и Кабинета министров. Но тогда всех больше интересовал вопрос, насколько глубоким может быть кризис. Теперь же мы расскажем о том, как разные экономисты видят процесс выхода из него.

V, U, L или другая буква

Говоря о видах кризиса, экономисты часто называют их теми буквами, на которые похожи графики экономического спада и последующего роста. Так, основными вариантами кризисов считаются следующие:

V-образный кризис. Характеризуется резким, но довольно коротким по времени спадом экономики, после чего начинается довольно быстрое восстановление.

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U-образный кризис. После спада некоторое время продолжается период рецессии, экономика не в состоянии возобновить свой рост. Однако затем ВВП начинает вновь стабильно расти.

W-образный кризис. В этом случае период рецессии более продолжительный, чем при U-образном кризисе. Он может чередоваться с периодами небольшого и/или непродолжительного роста экономики. Однако затем экономика вновь начинает стабильно расти.

L-образный кризис. После спада экономика продолжает долгое время находиться в состоянии рецессии. Период роста никак не наступает, или рост настолько незначительный, что о выходе из кризиса говорить не приходится.

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/ Фото: Сегодня

Неудивительно, что наилучшим выходом из кризиса считается V-образный. Наихудшим – L-образный. Образцом V-образного кризиса считается мировой кризис 2009 года, когда экономика многих стран за короткий период скатилась из зоны роста в зону падения, но затем менее чем за год сумела вернуть прежние темпы роста. Примером L-образного кризиса, по мнению некоторых экспертов, может стать кризис 2020 года.

Пессимистов больше

На днях Министерство экономразвития, торговли и сельского хозяйства представило консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", где на основании мнений различных экспертов оценило возможные варианты выхода из кризиса украинской экономики. В других прогнозах рассматривались разные варианты выхода из кризиса, но лишь как возможные сценарии. Прогноз Минэкономики позволяет понять, какой из этих сценариев украинские и международные эксперты считают наиболее реальным.

Увы, большинство экспертов, опрошенных в процессе подготовки консенсус-прогноза, считают, что кризис будет проходить по L-сценарию – как в мире, так и в Украине.

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В том, что мировая экономика будет восстанавливаться именно по сценарию L, уверены более 50% экспертов, участвовавших в консенсус-прогнозе:

/ Фото: Минэкономразвития

Отметим, что сценарий L предполагал, что пандемию удастся остановить в ближайшее время. Однако экономические потери к тому моменту окажутся настолько значительными, что восстановление экономики хотя и начнется со второй половины 2020 года, однако будет проходить крайне медленно.

Сценарий V-кризиса также предполагал угасание пандемии в мировом масштабе до конца первого полугодия 2020-го. А также то, что экономика начнет восстанавливаться довольно быстрыми темпами. Именно о таком варианте многие международные эксперты говорили как о наиболее вероятном, когда эпидемия только начиналась и пострадавшей страной был только Китай. Сегодня в такой выход из кризиса верят только 25% экспертов.

Сценарий ВС допускает, что в первой половине этого года пандемию сдержать не удастся и основной рост числа заболевших в мире в целом будет происходить в мае.

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И, наконец, GC – это собственное видение экспертов, как мир будет выходить из кризиса. Этот пункт выбирали в основном те, кто считает, что выход из кризиса будет проходить по U-сценарию, и те, кто полагает, что в 2021 году вспышка пандемии будет не менее масштабной, чем в 2020-м.

Что касается Украины, то 50% опрошенных уверены, что восстановление украинской экономики будет проходить не иначе, как по сценарию L, то есть быстрое падение, медленное и долгое восстановление.

/ Фото: Минэкономразвития

Сценарий L предполагал, что усиленный карантин (как сейчас или даже жестче) будет продолжаться до конца июня. Как известно, премьер-министр Денис Шмыгаль на днях высказал надежду на то, что в мае появятся основания для ослабления карантинных ограничений в Украине. Впрочем, по его словам, все будет зависеть от развития ситуации.

Сценарий ВС (кризис) предполагает, что в мае количество больных будет только расти. Отметим, что опрос проводился в начале апреля, и тогда только 18% экспертов верили в то, что эпидемия в Украине будет нарастать даже в мае. Сейчас в правительстве прогнозируют, что пиковый период эпидемии в Украине начнется именно после майских праздников. Такой же прогноз относительно Киева озвучил на днях и мэр столицы Виталий Кличко.

Как изменятся зарплаты, курс доллара, ВВП в ближайшие годы

Большинство экспертов (те, что предвидят L-образный кризис в Украине) считают, что прямые иностранные инвестиции в этом году практически не будут подпитывать нашу экономику (они составят всего 0,6 млрд долл.). А вот в следующем их объем вырастет до 1,9 млрд долл. Дефицит бюджета в 2020-м составит 7,1%, а в следующем году – уже только 3,3%.

Дефицит денег усугубит то, что в связи с возвращением трудовых мигрантов поток частных денежных переводов в страну в 2020-м сократится практически втрое (до 5,6 млрд долл.). Однако по мере снятия карантина в странах Европы украинцы постепенно будут снова уезжать туда на заработки. По оценкам экспертов, Украину покинут от 50 до 90% тех, кто до карантина работал в Европе. Это замедлит восстановление украинской экономики, но поступления от трудовых мигрантов увеличатся до 8 млрд долл.

Снижения уровня зарплат в Украине в связи со спадом экономики эксперты не ожидают. Так, по мнению большинства из них, к концу 2020 года минимальная зарплата в стране составит 4814 грн (сейчас – 4723 грн), а в следующем – вырастет до 5233 грн. Средняя зарплата в этом году окажется в районе 11 079 грн (сейчас – 10 847 грн), а в следующем – 12 408 грн.

При этом ситуация на рынке труда будет оставаться напряженной как минимум до конца 2020 года. Уровень безработицы составит 9,4%. В 2021-м, как ожидается, этот показатель сократится, но незначительно – до 9,1%. Больше всего увольнений ожидается в частной сфере. За год уровень бедности населения в Украине вырастет на 10-20%.

Сравнение макропрогнозов:

/ Фото: Минэкономразвития

Номинальный ВВП в 2020 году, согласно консенсус-прогнозу, вырастет до 4 трлн 054 млрд грн (по итогам 2019 года он составлял 3,97 трлн грн). А вот реальный ВВП упадет до -4,2%. В 2021 году рост номинального ВВП также будет небольшим: до 4 трлн 536 млрд грн. Реальный ВВП ожидается выше нуля, но рост, по ожиданиям экономистов, составит всего 2,4%.

Большой инфляции эксперты не прогнозируют – в первую очередь из-за сокращения потребления. Ожидается, что в 2020 году цены в среднем вырастут на 5,8%, а в 2021 году – на 7,7%.

Благодаря международной помощи резервы Нацбанка к концу года могут сократиться не так уж и сильно – с нынешних 24,9 млрд долларов до 22,1 млрд долларов. А в 2021-м – вообще подрасти до 22,8 млрд.

Средний курс доллара за 2020 год, как прогнозируется, составит 28,85 грн, а к концу года американская валюта может стоить порядка 29,5 грн. В 2021 году среднегодовой курс вырастет до 30 грн/долл., а в конце года доллар может стоить порядка 30,75 грн.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали о пяти этапах послабления карантина в Украине:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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экономика кризис прогноз

Источник: Сегодня

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