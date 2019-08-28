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Как выросла минималка и средняя зарплата в Украине: появились итоги за три года

28 августа, 17:42

Кубив сравнил показатели 2016 и 2019 годов

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Средняя заработная плата в Украине за три года увеличилась в два раза – с 5230 грн до 10 573 грн. Об этом в среду, 28 августа, заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает "Укринформ".

"Минимальная зарплата увеличилась в три раза: по состоянию на 1 января 2016 года она составляла 1378 грн, а на 1 января 2019 составила 4173 грн. Средняя зарплата поднялась в два раза: в декабре 2015-го составляла 5230 грн, в аналогичном периоде 2018 года составила 10 573 грн", – сказал он на брифинге.

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Новости "Сегодня" писали, что по итогам июня 2019 года средняя номинальная заработная плата в Украине достигла 10 783 грн, или более 400 долларов по нынешнему курсу.

Государственная служба статистики также опубликовала уровень средней зарплаты по видам экономической деятельности. Лидером стала "финансовая и страховая деятельность", где в среднем зарабатывают 18 107 грн в месяц.

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Фото: facebook.com/MNSLVIV

При этом общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 июля 2019 года достигла почти 2,86 млрд грн – за месяц она выросла на 5,1%.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман спрогнозировал среднюю зарплату в 2020 году в размере 540 долларов, а в 2021 году – 620 долларов.

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