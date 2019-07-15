Какие продукты больше всего подорожали за месяц: назван ТОП-3

Алексей Дорошенко подвел итоги июня по ценам на продукты

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В июне 2019 года, по итогам которого впервые с начала года зафиксирована дефляция, цены повысились на 64% социальных продуктов, а общая стоимость продуктовой корзины выросла на 0,4%.

Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, сославшись на собственный мониторинг Ассоциации.

Он также назвал три продукта, которые подорожали больше всего в июне: яблоки – на 32%, пшено – на 5,7%, ржаной хлеб – на 1,5%.

"На 1% выросли цены на такие социально значимые продукты, как рис, пшеничный хлеб из муки первого сорта, куриное филе и вареную колбасу. От 0,5% до 0,9% повысилась цена белого хлеба из муки высшего сорта и батона, ячневой и манной круп, свинины и куриных тушек, мороженой рыбы и сахара", – сообщил он.

При этом, по его словам, макароны, пшеничная мука, говядина и молоко подорожали на 0,1-0,4%.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по данным Экспертной платформы Национального банка, Украина выбыла из ТОП-20 стран мира с самой высокой инфляцией.

Подробнее о ценах на продукты читайте в нашей статье "Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета".

Также мы сообщали, что украинское молоко может исчезнуть с прилавков. Подробнее смотрите в сюжете:

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