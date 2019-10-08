Канал "Украина" покажет расследование об "энергетической капитуляции"

На канале "Украина" выйдет расследование "По следам формулы Геруса" – журналисты обратили внимание на факт закупки российской электроэнергии.

За четыре года Украина не купила ни одного кремлевского киловатта, и вот нашлась компания, которая купила электричество у России.

Как такое возможно? И почему мы можем остаться без света уже этой зимой? Специалисты уже называют это энергокапитуляцией.

Покупать электроэнергию по двусторонним контрактам из стран, не входящих в европейское энергетическое сообщество, было запрещено. Однако, говорят эксперты, все перевернулось с ног на голову, когда приняли закон об изменениях в сфере использования ядерной энергии. Одна правка поставила под угрозу энергетическую независимость многомиллионной страны, считают аналитики.

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Как случилось, что четыре года Украина шла по пути энергетической независимости, и вдруг на этой неделе ленты новостей запестрели заголовками "Украина возобновила импорт электроэнергии из России"?

Смотрите сенсационный спецрепортаж-расследование "По следам формулы Геруса" на канале "Украина" в четверг, в 23:20.

Напомним, член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что Андрей Герус пытается оправдаться за лоббирование импорта электроэнергии из России в интересах олигарха Коломойского . Он назвал оправдание Геруса "дешевым популизмом и манипуляцией", ведь школы и больницы не имеют никакого отношения к импорту электроэнергии из России, который открыли ради промышленных предприятий.

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Также сообщалось, что 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Ряд энергроэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть. Народный депутат Украины Михаил Бондарь заявил, что будет инициировать отмену поправки Геруса об импорте электроэнергии. 4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.

О том, почему эксперты уже назвали произошедшее энергетической капитуляцией, узнавайте в спецрепортаже "Сегодня":

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