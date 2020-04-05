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Карантин нарушают: кто продолжает торговать вопреки запретам

5 апреля, 19:27

Виктория Подолянец

В Белой Церкви, Боярке и Буче работали магазины вопреки предписаниям властей

В Киевской области к административной ответственности во второй раз привлекли руководителей строительных гипермаркетов, которые возобновили деятельность вопреки требованиям карантина. Об этом сообщили в областной полиции.

Там рассказали, что обнаружили нарушения требований карантина в торгово-строительных гипермаркетах городов Белая Церковь, Боярка и Буча. В отношении них полицейские уже составляли административные протоколы за нарушение условий карантина по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина).

Это не повлияло на намерение предпринимателей заработать и они возобновили свою деятельность.

"Сотрудники полиции в этот раз снова собрали доказательства продажи строительных материалов гражданам, опросили свидетелей и составили на владельцев торговых центров административные протоколы по той же статье", – рассказали в полиции.

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Админматериалы направят в суд для принятия решения.

В соответствии с действующим законодательством должностным лицам грозит штраф в размере от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине продолжат строить дороги, школы и больницы. О том, что строительство этих объектов не будет сворачиваться из-за введенных карантинных мер.

Экономика Украины может сократиться на 5,9% ВВП в 2020 году после роста на 3,2% в прошлом. Такие расчеты приводятся в макропрогнозе, представленном Институтом экономических исследований и политических консультаций.

Организация экономического сотрудничества и развития выяснила, что каждый месяц карантина в развитых экономиках будет обходиться в два процентных пункта роста ВВП.

В течение второй недели карантина в Украине, где официальных безработных насчитывается 1,6 млн, количество новых вакансий снизилось на 34%.

Эксперты уверены, что сейчас главная задача страны и народа – пережить карантин. То есть каждому надо включить режим экономии, не делать лишних трат, не выходить без необходимости из дома. Это поможет быстрее справиться с эпидемией и вернуться к нормальной жизни.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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строительство штрафы ремонт карантин полиция гипермаркет коронавирус

Источник: Левый берег

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