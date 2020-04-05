Рынок труда в Украине: во время карантина количество вакансий снизилось

Национальный банк рассказал о первых сигналах рынка труда на карантинный режим

В течение второй недели карантина в Украине, где официальных безработных насчитывается 1,6 млн, количество новых вакансий снизилось на 34%. Такие данные приводятся в экономическом обзоре недели от Национального банка.

"Количество новых резюме после снижения на первой неделе карантина в дальнейшем практически не менялось", – говорится в сообщении.

По данным НБУ, практически во всех видах деятельности вырос показатель нагрузки, за исключением розничной торговли и финансов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Кабинете министров дали разъяснения ужесточению мер карантина, введенных с 6 апреля из-за распространения коронавируса.

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Правительство официально обнародовало новые показатели макроэкономического прогноза. Согласно обновленному прогнозу, уровень инфляции вырастет до 11,6% с ожидавшихся 8,7%, а ВВП Украины в годовом выражении упадет на 4,8% с ранее прогнозированных -3,9%. Кроме того, прогнозная средняя зарплата упала до 10 706 грн с 11 тысяч гривен. Уровень безработицы остался без изменений – 9,4%.

Кабинет министров Украины увеличил размер Фонда государственного социального страхования на 500 млн гривен. Такое решение принято, чтобы увеличить расходы на поддержку безработных.

Напомним, ранее в Международной организации труда подсчитали, что пандемия COVID-19 может существенно повлиять на рынок труда, оставив без работы 25 млн человек по всему миру.

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