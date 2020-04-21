Карантин онлайн: украинцы платят за товары и услуги через интернет

Во время карантина все больше украинцев пользуются онлайн-сервисами. Об этом эксперты рассказали сайту "Сегодня" в статье "Какой будет Украина после карантина: прогнозы экспертов".

Руководитель отдела по связям с общественностью поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO Антон Ковалишин рассказывает, что за период карантина все больше потребителей коммунальных услуг начинают пользоваться дистанционными и онлайн-сервисами самостоятельно или через своих родственников.

"Оказывается, можно никуда не ходить и не стоять в очереди в банке, чтобы оплатить свет или передать показания счетчиков – все это можно сделать за минуту со смартфона из дома. Растет важность и понимание вопроса энергоэффективности. Во время карантина люди больше приходят к тому, что необходимо контролировать свое потребление энергоресурсов, искать способы оптимизации. Например, устанавливать двузонные счетчики электроэнергии, заказывать энергоэффективные наборы, которые позволяют до 50% сократить расходы на электричество, внедрять дома энергосберегающие привычки – вовремя выключать свет за собой, использовать эко-функции в электроприборах, выключать из розетки приборы, которыми не пользуетесь", — говорит Ковалишин.

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Галина Хейло, фундатор финансово-аналитического центра "Трансформация", член Совета Ассоциации украинских банков, также подтверждает, что основной тренд в финансовой среде для пользователей — онлайн.

"Если раньше была привычка или сомнения, то вирус их убил. Платить коммуналку, не выходя из дома, научили даже самых стареньких. Следующий тренд — в недалекой перспективе можно ждать полного отказа от наличных денег. И третье, что хотелось бы отметить, – будут стремительно развиваться дополнительные опции. Банк станет помощником в смежных сферах — вы хотите заняться благотворительностью, не забывать оплачивать онлайн-подписки, найти билеты в путешествия. Для этого не нужно будет обращаться в отдельные сервисы", — делится мнением Хейло.

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Напомним, уже четвертую неделю в Украине продолжается карантин. Люди сидят по домам и стараются не выходить на улицу без острой нужды. Чтобы максимально уберечься от контактов с внешним миром, многие перешли на онлайн-шопинг. Сайт "Сегодня" поинтересовался, что украинцы покупают в сети во время карантина.

Также мы рассказывали о том, что Лувр, Прадо, Метрополитен и еще десятки самых известных музеев мира на время карантина бесплатно открыли виртуальные туры.

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О том, какие страны уже ослабили карантин, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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