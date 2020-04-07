В Украине запустили приложение для контроля за карантином через телефон

За нарушение режима самоизоляции и обсервации будет накладываться штраф

В Украине уже запущено мобильное приложение для контроля соблюдения гражданами режима обсервации и самоизоляции. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В течение дня на протяжении 14 дней человеку будет приходить до 10 push-сообщений. Нужно будет сделать свое фото, и во время осуществления фотографии будет включаться геолокация", – сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Федоров подчеркнул, что за нарушение режима самоизоляции и обсервации будет накладываться штраф. Отказ от использования мобильного приложения также будет рассматриваться, как нарушение карантина.

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По словам министра, в настоящее время есть три целевые аудитории приложения:

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 7 апреля

люди, вернувшиеся из-за границы и подлежащие обсервации;

заболевшие и находящиеся на домашнем лечении;

лица с подозрением на COVID-19.

Пресс-служба Минцифры также сообщает, что в приложении "Дия" также будет доступен сервис push-сообщений, которые будут предоставлять актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в Украине.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько раз в неделю можно выходить на улицу людям, которые находятся на самоизоляции.

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