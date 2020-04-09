Украинские музеи организовывают виртуальные экскурсии: где можно погулять онлайн

Киевский Музей моды предлагает и онлайн-туры, и даже лекции каждый день

Лувр, Прадо, Метрополитен и еще десятки самых известных музеев мира на время карантина бесплатно открыли свои двери для всех желающих, пусть даже виртуально. Не отстают от коллег и украинские музейщики. Какие коллекции можно рассмотреть прямо с дивана?

На двери знаменитого столичного Музея моды висит табличка "закрыт на карантин". Но увидеть, как одевались украинцы от Львова до Харькова почти 150 лет назад можно и сегодня. Потому что если посетители не идут в музей, музей идет к посетителю, объясняет директор Виктория Лысенко:

"Чтобы это было вам интересно, чтобы вы могли найти новые смыслы, ну и, конечно, сказать "да" новой культуре в Украине. Поэтому заходите, смотрите, ну и конечно будьте здоровы".

Онлайн-экскурсии выкладывают на сайте ежедневно.

"А вот к слову первые панталоны. Они с прорезью. Я вам показываю, видите? Не зашито! А не зашиты они были по той причине, что надевались панталоны, затем корсет, сорочка", – рассказывает в одной из них Ольга Павленко, администратор музея моды. В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 9 апреля и все подробности из регионов

Жемчужина музея – свадебное платье первого в мире модного дома. А по субботам музейщики предлагают еще и лекции. Это новая практика для Украины.

Но не для Старого Света. За границей от начала карантина прогуляться по музеям виртуально можно где угодно. К примеру, в Мадриде насладиться роскошной выставкой самого Рембрандта. Сиди на диване и рассматривай в деталях живопись великого нидерландского художника.

Бесплатно можно попасть даже в Лувр в Париже. Самый популярный музей мира ежегодно принимает до 10 миллионов посетителей. Поэтому на карантин из-за пандемии коронавируса Лувр закрылся одним из первых, еще в начале марта. Скульптуры можно рассматривать одна за другой: от египетского царя Рамзеса до самой Венеры Милосской.

Напомним, ранее мы писали о том, что запорожскую Хортицу теперь можно посетить онлайн. И даже показывали, как проходят экскурсии. Ученые-экскурсоводы в прямом эфире рассказывают самое интересное о быте казаков.

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