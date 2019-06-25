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Китай отказался покупать "грязную" российскую нефть – СМИ

25 июня, 15:20

Покупателей на миллион тонн нефти до сих пор не нашлось

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko/Illustration
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko/Illustration.

Таможенные органы Китая на фоне скандала с "грязной" нефтью из России призвали местных покупателей не приобретать российское горючее с содержанием органического хлорида выше 10 частиц на миллион. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в некоторых партиях этот показатель был на уровне 100-200 частиц на миллион, то есть превышал допустимые показатели в 10-20 раз.

Сообщается, что из-за отказа Китая брать "грязную" российскую нефть до сих пор не нашлось покупателей на более чем миллион тонн топлива стоимостью 500 млн долларов.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

В конце апреля Беларусь заявила о поступлении загрязненной нефти из России по "Дружбе" и приостановила транзит топлива в Европу. Аналогичные заявления были сделаны и в "Укртранснафте". 11 мая украинская компания возобновила прокачку нефти, а спустя шесть дней вновь заявила о приостановке. Окончательно транзит был восстановлен 21 мая.

В июне в "Укртранснафте" заявили, что на очистку украинского участка "Дружбы" от некачественной нефти из России понадобится от трех до пяти месяцев.

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Тег нефть, Россия, Китай, нефтепровод дружба

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