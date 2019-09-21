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Коломойский о компромиссе по ПриватБанку: "Все продается и все покупается"

21 сентября, 10:04

Бизнесмен говорит, что от настоящего владельца банка "не отцепится"

Фото: dpchas.com.ua

Фото: dpchas.com.ua

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Бизнесмен Игорь Коломойский не ведет переговоры о возвращении ранее принадлежавшего ему и потом национализированного ПриватБанка, однако готов к компромиссу с властями Украины.

Об этом он заявил в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

По словам Коломойского, он об этом только читает в прессе, а "никаких реальных переговоров – ни консультаций, ни переговоров, нет". Однако он ожидает компромисса с властью в этом вопросе и говорит, что от настоящего владельца ПриватБанка "не отцепится".

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"Я хотел бы уточнить – нас интересует ПриватБанк, но если процесс урегулирования — такая сложность, и это может вызвать турбулентность на финансовом рынке, то мы можем отказаться от этого. Все продается и все покупается", – добавил Коломойский.

Новости "Сегодня" сообщали, что секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" объяснил, чем грозят попытки Коломойского вернуть себе ПриватБанк.

Также сообщалось, что инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире ток-шоу заявил, что Коломойский и его партнеры должны вернуть 5,5 млрд долларов государству в случае возвращения банка бывшему владельцу. 

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Коломойский ПриватБанк свобода слова савик шустер компромисс национализация ПриватБанка

Источник: Сегодня

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