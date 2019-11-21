Конституционный суд отказал Зеленскому, а прокуратура вручила Садовому подозрение: итоги дня

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Общество

7 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов семеро украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Конституционный суд признал неконституционным инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект об уполномоченных Верховной Рады. Законопроектом предлагалось внести изменения в Конституцию, позволяющие парламенту выбирать своих уполномоченных, которые следили бы за исполнением законов в определенных сферах.

Генеральная прокуратура завершила процедуру экстрадиции гражданина Литвы в США. Он разыскивался длительное время американскими правоохранительными органами по подозрению в совершении десяти серьезных транснациональных киберпреступлений. Это первая экстрадиция из Украины в США в упрощенном порядке.

Мэру Львова Андрею Садовому Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила подозрение в злоупотреблении властью при заключении в 2015 году инвестдоговора с компанией CTP.

На кроссоверы приходится 65% продаж на украинском авторынке по итогам 10 месяцев 2019 года, а классическим легковым авто – 32%, сообщил портал Auto24.

Вырос на 10,2% оборот розничной торговли в январе-октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом оборот в октябре-2019 по сравнению с сентябрем снизился на 8,7%, а по сравнению с октябрем-2018 увеличился на 11%.

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Экономика

Ослабил на 1 копейку до 24,19 грнза доллар национальную валюту Национальный банк на 22 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 21 ноября.

Почти 800 млн грн потратил Нацбанк с 2017 года по сентябрь 2019 года на правовую помощь и юридические услуги, а также 145 млн грн – на судебные сборы.

Выделил 252 млн грн Кабмин на приобретение научного океанского судна ледового класса для ведения антарктических исследований. Ожидается, что соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020 состоится его первый выход в океан под украинским флагом.

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В тренде Цены на новые квартиры растут, но застройщики предлагают украинцам рассрочку

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал введение в ближайшее время электронных доверенностей в дополнение к существующим бумажным.

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Кабмина при установлении прожиточного минимума на 2019 год и обязал пересмотреть этот показатель.

Антимонопольный комитет оштрафовал трех производителей уксуса, дрожжей и мороженого на общую сумму 2,55 млн грн за недобросовестную конкуренцию.

Импортировала 9,2 млрд куб. м природного газа Украина в январе-сентябре на общую сумму 1,8 млрд долл., сообщила Государственная служба статистики. Зарегистрированные в Швейцарии компании поставили 4 млрд куб. м газа на 769,6 млн долл., из Германии было поставлено 2,8 млрд куб. м на 546,7 млн долл., из Чехии – 478,6 млн куб. м на 91,2 млн долл.

Мир

Россия перенесла запуск газопровода "Северный поток – 2", запланированный на конец этого года, на середину 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.

Частный чешский перевозчик Leo Express получил разрешение на запуск регулярных пассажирских поездов из Праги через Краков и Пшемышль до станции Медыка на границе с Украиной.

Лидер оппозиционной партии Бенни Ганц сообщил президенту Израиля, что ему не удалось сформировать правящую коалицию. В стране в этом году уже дважды прошли досрочные выборы: в апреле и в сентябре. По итогам апрельских выборов президент поручил Нетаньяху сформировать правительство, но тот не смог этого сделать. После вторых выборов сначала Нетаньяху вновь не смог сформировать коалицию, а теперь и Ганц.

Французская группа Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) сделала новое предложение о покупке американской ювелирной сети Tiffany&Co, на этот раз за 16 млрд долларов. В октябре LVMH уже делала аналогичное предложение, но с ценой 14,5 млрд долларов.

Стартап Heliogen разработал уникальный метод концентрации солнечного света, который позволяет добиться температуры 1000 градусов Цельсия, а в ближайшем будущем показатель планируют увеличить до 1500 градусов. В Heliogen утверждают, что тепло от их станций будет "стоить вполовину дешевле, производимого при помощи ископаемого топлива". Стартап финансируется в том числе фондом Билла Гейтса.

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