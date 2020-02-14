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Коронавирус обыграли: цены на нефть взметнулись вверх

14 февраля, 14:13

Эталонные сорта черного золота дорожают на мировом рынке после рекордного падения цен

Фото: REUTERS/Russell Cheyne

Фото: REUTERS/Russell Cheyne

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Котировки нефти продолжают расти четвертый день подряд на ожиданиях решений ОПЕК+ по сокращению добычи. Это нивелирует негатив от новостей о росте числа заболевших коронавирусом нового типа в Китае, сообщает Dow Jones.

Так, к 14:08 по киевскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на на 1,38% – до 57,12 доллара за баррель.

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Мартовские фьючерсы на WTI к этому же времени дорожали на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 1,34% – до 52,11 доллара за баррель.

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На котировки продолжают давить опасения о уменьшении спроса на топливо в таких отраслях, как авиационная, отмечают эксперты Commerzbank. Спрос может упасть из-за ограничений на полеты, которые вводятся из-за распространения коронавируса нового типа.

Ранее из-за опасений инвесторов о спаде спроса в Китае на энергоносители котировки нефти рекордно обрушились. Впрочем, если рост котировок продолжится, нефть продемонстрирует подъем по итогам недели впервые с начала января: Brent подорожала на 3,5%, WTI – на 2,3%.

Напомним, китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще более чем в двух десятках стран. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Случаи заражения коронавирусом в Украине не зафиксированы. А вот дефицит медицинских масок наблюдается: украинцы размели их с прилавков, и в некоторых аптеках не знают, когда маски появятся снова:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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нефть ОПЕК цена на нефть коронавирус Brent WTI фьючерсы котировки

Источники: Сегодня , Интерфакс

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