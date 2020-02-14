Изоляция и карантин не остановят: в ВОЗ сделали тревожный прогноз о коронавирусе

В настоящий момент каждый инфицированный передает вирус в среднем двум или трем людям

Фото: cnsphoto via REUTERS

Заражение новым коронавирусом может грозить как минимум одной трети населения Земли. С таким прогнозом выступил американский ученый, соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида и эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини, сообщает Bloomberg.

Лонджини отмечает, что карантины способны лишь замедлить, но не остановить распространение вируса, так как ему удалось проникнуть за пределы Китая еще до введения этих мер. Он подчеркивает, что в настоящий момент каждый инфицированный передает вирус в среднем двум или трем людям, что может привести к тому, что заражены будут около двух третей населения Земли.

При этом, даже если будет найден способ вдвое замедлить скорость распространения вируса, инфицированными рискуют оказаться около 30% людей на планете, утверждает ученый.

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"Тактика наблюдения и сдерживания не принесет значительных результатов, если не изменится способность (вируса) передаваться (от человека к человеку). Изоляция и карантин не способны остановить вирус", – считает ученый.

Ранее один из главных эпидемиологов Гонконга Габриэль Леун утверждал, что эпидемия пневмонии, вызванной новым коронавирусом из Китая, может распространиться примерно на две трети населения мира, если ее не контролировать.

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Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Ранее сообщалось, что число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели около 6 тыс., инфицированы 59,8 тыс.

Случаи заражения коронавирусом в Украине не зафиксированы. А вот дефицит медицинских масок наблюдается: украинцы размели их с прилавков, и в некоторых аптеках не знают, когда маски появятся снова:

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