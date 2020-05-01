Коронавирус в полтора раза урезал зарплаты 2 млн человек – МОТ

В международной организации призывают к срочным мерам по поддержке работников и предприятий

Из-за пандемии коронавируса в мире 1,5 млрд человек оказались под угрозой остаться без средств к существованию. При этом наибольшему риску подвергаются лица, которые трудятся нелегально, без официального оформления. Так, только за первый месяц пандемии 2 миллиона неформальных работников столкнулись со снижением зарплаты в среднем на 60%, подсчитали в Международной организации труда (МОТ).

"Первый месяц кризиса привел к сокращению на 60% доходов неформальных работников во всем мире. Это означает снижение на 81% в Африке и на Американском континенте, на 21,6% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 70% в Европе и Центральной Азии. Без альтернативных источников дохода эти работники и их семьи не смогут выжить", – предупреждают в МОТ.

При этом в организации призывают к срочным мерам по поддержке работников и предприятий, особенно предприятий неформальной экономики и других уязвимых групп населения.

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"Для миллионов работников отсутствие дохода не означает ни еды, ни безопасности, ни будущего. <...> По мере развития пандемии и кризиса на рабочих местах необходимость защиты наиболее уязвимых становится еще более насущной", – заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

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