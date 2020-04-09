Безвиз с ЕС будет работать не по биопаспортам: эксперты о последствиях пандемии

После окончания пандемии в Европе могут быть жесткие контролирующие меры

После окончания пандемии коронавируса Европейский Союз ужесточит контроль над передвижением граждан иностранных государств по своей территории. Об этом идет речь в материале "После пандемии: что будет с Шенгеном, безвизом и заробитчанами в ЕС".

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что Европу ждут серьезные изменения. Так, например, может быть сохранен частичный контроль за въездом в страны ЕС, и даже возможен запрета въезда.

"Это может быть. Мы ведь не знаем, сколько будет волн эпидемии, поэтому не исключено несколько фаз ужесточения и послабления контроля. Но уже сейчас понятно, что в перспективе те, кто, к примеру, будет работать в странах ЕС, должны будут соглашаться на определенный доступ к личным данным, касающимся здоровья. В том числе соглашаться давать показания о своем самочувствии в режиме реального времени – посредством датчиков и так далее", – сказал он.

По словам дипломата, введение подобных "ноу-хау" не вопрос завтрашнего дня, но дискуссии о возможности внедрения такой практики уже ведутся.

"Я не хочу никого пугать, не говорю, что это произойдет завтра или послезавтра. Но считаю, что наш безвиз будет работать в будущем не по биометрическим паспортам, а назовем их "биопаспортами", – объяснил экс-министр. В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 9 апреля и все подробности из регионов

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В свою очередь политолог Владимира Фесенко не сомневается, что ЕС внедрит новые технологии контроля за передвижением людей.

"Использование дополнительных форм контроля за передвижением (в том числе с помощью датчиков распознавания лиц, с помощью телефонов, QR-кодов) – у меня нет сомнений, что это лишь вопрос времени. Простого возвращения к ситуации, которая была до карантина, точно не будет", – сказал эксперт.

Как сообщали новости "Сегодня", коронавирус поставил под угрозу безвиз Украины с ЕС. Эксперты уверены, что Евросоюз пересмотрит законодательство, регулирующее передвижение по Европе. Для украинцев могут добавиться ограничения к существующему безвизовому режиму.

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