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Аваков уточнил, сколько еще может продлиться карантин в Украине

31 марта, 20:14

Игорь Тимофеев

Глава МВД говорит, что считать срок нужно с 24 марта

/ Фото: Сегодня

Вызванный эпидемией коронавируса карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.

Об этом глава МВД Арсен Аваков рассказал в комментарии "Украинской правде".

На просьбу издания уточнить, идет ли речь о двух месяцах с начала уже действующего карантина, который начался 24 марта, или о дополнительных двух месяцах, Аваков ответил: "До второй половины мая, полагаю".

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Решение о продлении карантина будет принимать не только МВД, а правительство коллегиально, учитывая эпидемическое развитие ситуации в стране на конец карантина – 24 апреля.

Напомним, сайт "Сегодня" собрал мнения украинских политиков и чиновников по вопросу продления карантина.

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Так, премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает вопрос о возможном ослаблении карантина для запуска экономики.

"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать", — сказал премьер в эфире одного из телеканалов.

Также сообщалось, что на утро 31 марта в Украине заразились коронавирусом 549 человек, 13 скончались, восемь – выздоровели.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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