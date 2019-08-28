Кубив сообщил, что получит его преемник

Первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли подвел итоги работы Кабмина за три года

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины сумел за три года стабилизировать экономику. Об этом в среду, 28 августа, заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, подводя итоги работы экономического блока правительства за 2016-2019 годы.

"Мой преемник или преемница получит стабильную экономику, которая стремительно растет. Нам в 2016-м было значительно сложнее. Впрочем, мы стабилизировали экономику, а совокупный рост ВВП, в частности, составил 8,4% за три года", – цитирует его пресс-служба Кабмина.

Кубив напомнил, что в первом квартале 2016-го рост ВВП составлял 0,1%.

Среди других важных достижений для дальнейшего развития экономики он отметил сокращение теневой экономики с 40% ВВП до 32% и сдержанную инфляцию на уровне 8,8%.

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"Мы также возобновили сотрудничество с Международным валютным фондом, а золотовалютные резервы Украины растут и составили 20,8 млрд грн к концу 2018 года. Это самое высокое значение за пять лет", – заключил он.

Новости "Сегодня" писали, что в 2011 году экономика росла на 5,5%, в 2012-м – на 0,2%, а в 2013-м был нулевой показатель. Следующие два года – в 2014 и 2015 годах – она падала на 6,6% и 9,8% соответственно. С 2016-го экономика выросла на 2,4%, в 2017-м – на 2,8%, а в 2018-м – на 3,3%.

В 2019 году рост экономики Украины, как прогнозирует НБУ, составит 3%. При этом по итогам второго квартала реальный ВВП Украины вырос на 4,6%, сообщили в Государственной службе статистики. Этот показатель стал наивысшим с четвертого квартала 2016 года.

В то же время президент Владимир Зеленский планирует достичь роста экономики в Украине на 5-7%. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале – Экономический рост на 7% в год: эксперт оценил планы Зеленского по ВВП.

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