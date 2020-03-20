Курс доллара ударит по ценам: больше всего подорожают лекарства

Чтобы противостоять кризисной ситуации на валютном рынке, НБУ начал помогать банкам с наличной валютой. Это, по мнению экспертов, должно помочь курсу стабилизироваться в самое ближайшее время. Тем не менее, паника на рынке повысит цены на товары, причем не только на импортные, закупаемые за доллары, уверены эксперты.

Так, Александр Охрименко говорит, что импортеры будут закладывать в контракты курс доллара на уровне 30 грн, а не 26-27, как было еще в феврале.

"Больше всего подорожают лекарства, причем не только привозные, но и украинского производства, в которых имеются закупаемые за рубежом компоненты, – уверен Охрименко. – Причем не исключено, что цены на наши таблетки завысят пропорционально росту курса, то есть втрое, хотя доля импортных компонентов в них составляет не более 30%".

А вот бытовая техника из-за рубежа подорожает ненамного, так как предложений достаточно, а спрос не очень высок. Существенно могут подняться цены только на новые модели, например, смартфонов и современных аксессуаров к ним.

В тренде Когда стабилизируется доллар и каким будет курс: эксперт назвал цифры

Подробнее о том, что происходит с курсом валют прямо сейчас и будет происходить на грядущей неделе, читайте в материале: Гривня ушла в пике: что будет с курсом доллара

А тем временем Рада приняла закон о повышении доступности лекарств и медтоваров. Закон направлен на обеспечение возможности осуществлять закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета.

Что, конечно, не спасло от ажиотажа в украинских аптеках, из-за которого инфекционисты начали бить тревогу. Ведь каждого любителя закупить лекарств с запасом. поджидает опасность.

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