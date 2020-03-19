Гривня ушла в пике: что будет с курсом доллара

Украинцы обеспокоены резким ростом курса доллара, который произошел в последние дни. Всего за два дня американская валюта подорожала сразу на 1,75 грн или на 6,5%. Это рекорд за последние девять месяцев. Регулятор успокаивает: мол, все под контролем и такого обвала гривни, какой случился в 2015 году, не допустят. Напомним: в феврале 2015 года гривня обвалилась почти втрое – с 11 до 30 грн/доллар, а временами курс зашкаливал до 40 грн/доллар. Эксперты уверены: если бы Нацбанк сейчас действовал решительнее, уже должна бы начаться ревальвация.

Сайт "Сегодня" разобрался, что на самом деле может быть с курсом, и стоит ли народу как можно быстрее переводить наличную гривню в более твердую валюту.

Что произошло на неделе

После выходных рост курса доллара, начавшийся после праздников, продолжился. Причем валюта дорожала еще стремительнее, чем неделю назад. Так если с 10 по 14 марта наличный курс поднялся на гривню и пять копеек, в среднем до 26,81 грн/доллар в продаже, то с 16 по 17 марта – сразу на 1,75 грн/доллар, до средних 28,56 грн/доллар в продаже. То есть, за сутки гривня девальвировала сразу на 6,5%! Не удивительно, что такое стремительное ее падение вызвало панику среди украинцев, массово бросившихся опустошать валютные обменники. Валюта в них быстро закончилась, на чем начали зарабатывать спекулянты, предлагавшие из-под полы "кэш" дороже 30 грн/доллар – по 31-32! И желающие были, ибо опасались, что гривня обвалится еще больше.

Чтобы сдержать падение курса гривни, Нацбанк за 17 марта продал из золотовалютных резервов 300 млн долларов. Это чуть снизило темпы падения, но курс все равно вырос и на 19 марта был установлен официальный курс 27,27 грн/доллар, или на 21 копейку больше, чем днем ранее.

Впервые за девять месяцев после длительной девальвации ниже 24 грн/доллар (по данным finance.ua, минимум зафиксирован 16 декабря 2019 года – 23,33 грн/доллар в продаже) наличный курс, спустя три месяца, вырос до 28,65 грн/доллар. Это плюс 5,32 грн, или на 23%!

Накануне далеко не полный мониторинг "Сегодня" столичных банков и обменников показал практически полное отсутствие в них валюты. Были предложения 29 грн/доллар, но желающих купить доллары по такому курсу – единицы. Некоторые банки продавали наличную валюту по курсу 28,30-28,40 грн/доллар, но только своим клиентам, у которых имеются валютные счета.

Что говорит регулятор

Нацбанк не только достаточно активно подпитывает межбанковский рынок валютой, но и разъясняет сложившуюся ситуацию с курсом и сообщает о своих дальнейших действиях.

Так, замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что перебои с наличной валютой к началу следующей недели должны быть ликвидированы.

"17 марта были первые рейсы, которые доставили иностранную валюту. В ближайшие дни предвидится еще одна поставка большого объема наличной иностранной валюты", – сообщил Олег Чурий.

Банкир добавил, что население активно выкупало валюту: на прошлой неделе и в понедельник объем выкупленной налички составил примерно $300 млн, это на порядок больше обычного.

Несмотря на значительный спрос на валюту, НБУ не планирует вводить ограничения, а будет продолжать продавать валюту из резервов.

"Международные резервы Украины составляют около 25 млрд долларов США, и мы продолжим как проводить валютные интервенции при необходимости, так и выполнять обязательства по внешним долгам", – сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Что говорят эксперты

Финансовые аналитики категорически не советуют населению поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.

"На падении курса гривни сейчас очень сильно играют спекулянты, но если Нацбанк "закрутит гайки", то спекуляция остановится, – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Пока НБУ не предпринимает достаточно мер для этого. В частности, специалисты отслеживают продажи партий валюты некоторым комбанкам по заниженному курсу, откуда она конвертируется в наличные и уходит с "наваром" в обменники".

По его словам, если сейчас НБУ пресечет такие "утечки", то курс будет около 26 гривен за доллар.

А вот руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин уверен, что действия Нацбанка вполне соответствуют сложившейся ситуации на валютном рынке.

"Регулятор не стремится залить рынок валютой, а сбивает панические настроения, продавая ее на межбанке по мере надобности, – отметил Шевчишин. – Ситуация должна проясниться в ближайшие два-три дня. Но уже видно, что наличный рынок стабилизируется, ищет равновесный курс, который, думаю, окажется в коридоре 28-28,5 грн/доллар. Спрос населения на валюту снижается".

Эксперт ожидает, что к концу марта курс опустится еще на гривню – до 27-27,5 грн/доллар. Но ниже ревальвация уже маловероятна, тем более, что в госбюджете заложен среднегодовой курс 27 грн/доллар. Его снижение до 23,5-24 грн/доллар в течение последних трех месяцев привело к недопоступлениям в бюджет почти на 20 млрд грн за счет недобора налогов, номинированных в валюте. Это, например, акцизы на импортируемое топливо.

Что будет с ценами

Тем не менее, паника на рынке повысит цены на товары, причем не только на импортные, закупаемые за доллары, уверены эксперты.

Так, Александр Охрименко говорит, что импортеры будут закладывать в контракты курс доллара на уровне 30 грн, а не 26-27, как было еще в феврале.

"Больше всего подорожают лекарства, причем не только привозные, но и украинского производства, в которых имеются закупаемые за рубежом компоненты, – уверен Охрименко. – Причем не исключено, что цены на наши таблетки завысят пропорционально росту курса, то есть втрое, хотя доля импортных компонентов в них составляет не более 30%".

А вот бытовая техника из-за рубежа подорожает ненамного, так как предложений достаточно, а спрос не очень высок. Существенно могут подняться цены только на новые модели, например, смартфонов и современных аксессуаров к ним.

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