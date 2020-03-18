Ажиотаж в украинских аптеках: врачи предупреждают об опасности

Фармацевты и инфекционисты объяснили, почему нельзя делать запасы лекарств

Карантин в Украине вызвал огромные очереди в аптеках. Люди скупают все лекарства, которые возможно, что создало большой дефицит. Остались ли еще лекарства в аптеках?

Ажиотаж растет с каждым днем, рассказывают провизоры. Народ скупает почти все.

"Ажиотаж возрос, больше всего спрашивают маски и антисептики, обезболивающее, жаропонижающее, противопростудное, противовирусное. Спектр очень широк, увеличилось потребление 70% точно", – отмечает Елена Коновал, заведующая аптекой.

Поставляют медикаменты ежедневно. Но выложить их на прилавок не успевают.

"Если товар есть, маски и антисептики разлетаются в течении 15-20 минут. Запасы в домашних аптечках есть у всех. Есть и жаропонижающее и обезболивающее, есть и специфические препараты у каждого", – говорит заведующая аптекой.

Скупать все и вся врачи не советуют. Тем более, если дома есть запасы. Однако, с ними тоже надо быть осторожными. Обязательно обращайте внимание на срок годности.

"Фармацевты, когда готовят продукт к выпуску, проверяют, в каком состоянии молекулы могут храниться, какое время. Если вы храните эти лекарства дольше или покупаете лекарства со сроком истекшим, то вы подвергаетесь опасности", – предупреждает инфекционист Вадим Аристов. В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Просроченные таблетки и мази могут навредить, предостерегает инфекционист:

"Уменьшается концентрация, уменьшается действенность. Во-вторых, они, возможно, даже токсичные или аллергизирующие, потому что это другие вещества. Поэтому не надо применять лекарства срок которых истек".

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно использовать медицинские перчатки от коронавируса. Врачи рассказали нам о том, что неправильное ношение медицинских перчаток может нанести большой вред здоровью.

А немного ранее Кабмин запретил экспорт средств индивидуальной защиты. Правительство дало отдельное поручение Таможенной службе и намерено обеспечить отечественные предприятия государственным заказом.

При этом президент Владимир Зеленский прокомментировал рост цен на медицинские маски и экспресс-тесты. Онтакже отметил, что, согласно докладу министра внутренних дел Арсена Авакова, в "Борисполе" сегодня арестовали большую партию медицинских масок.

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