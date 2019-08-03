Скоро в Украине можно будет переводить средства с помощью QR-кода

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Курсы валют, зарплаты, цены: что изменилось за неделю https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/5d441927a4320.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/5d441927a4320.jpg 2019-08-03T15:00:00+03:00 Экономика Скоро в Украине можно будет переводить средства с помощью QR-кода

Какие марки легковых автомобилей самые популярные? Насколько выросла минимальная зарплата? Какие товары украинцы предпочитают приобретать онлайн? Читайте ТОП-5 главных экономических новостей уходящей недели.

Рекорд за три с половиной года: в Украине обвалился курс доллара

На вторник, 30 июля, после резкого падения курса доллара на межбанке Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

Таким образом, по сравнению со значениями 29 июля курс доллара упал еще на 19 копеек после снижения на пять копеек днем ранее. Так низко курс доллара не опускался с января 2016 года, то есть курс поставил рекорд за три с половиной года.

За неделю с 23 по 30 июля доллар упал в цене на 39 копеек. К слову, ранее аналитики рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара через неделю.

Торговля уходит в онлайн: что покупают украинцы в сети

В Украине активизируется розничная торговля, сообщила Государственная служба статистики. Онлайн-ритейлеры подтверждают официальные данные и, кроме этого, отмечают изменение трендов и покупательских предпочтений. Например, растет количество заказов с мобильных телефонов, а товары стали активнее брать "с рук".

"Чаще всего украинцы покупают в онлайне технику и электронику, одежду и обувь, косметику, парфюмерию, также книги, подарки и товары для хобби (пряжу, ткани, декор для шитья и рукоделия, мягкие игрушки и т.п)", – отмечается в исследовании, проведенном маркетплейсом EVO (сайты Prom, Bigl, Shafa, Crafta).

Количество заказов через смартфоны в первом полугодии 2019 года выросло на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 40% "мобильных" покупателей — это молодые люди в возрасте 25-35 лет. Мужчины на заказ со смартфона тратят около 432 грн, а женщины меньше — 330 грн.

"70% покупателей приходят с мобильных. Около половины из них уже привыкли заказывать товары через мобильное приложение. На покупки в среднем тратят 617 грн," — говорит CEO маркетплейса Prom Иван Портной.

Кроме того, спрос на авторские товары вырос в 1,7 раза. По количеству заказов в топе дизайнерские товары для дома: посуда ручной работы, декор для прихожей, кашпо для цветов. Также спросом пользуются трендовые аксессуары и украшения: экосумки, кожаные кошельки, расшитые броши и серьги.

"В среднем покупатели тратят на авторское изделие 520 грн. Больше всего заказывают вещи повседневного использования с оригинальным дизайном. Из материалов популярностью пользуется дерево, хлопок и натуральная кожа," — рассказывает руководительница площадки авторских товаров Crafta Ольга Костюк.

Также увеличивается популярность покупок "с рук". В среднем за одежду в хорошем состоянии отдавали в среднем 258 грн. Среди популярных товаров – женские платья, босоножки, футболки, кроссовки, джинсы.

"Осознанное потребление из тренда постепенно переходит в привычку. Количество покупок [с рук] год к году растет на 35%. Хорошая иллюстрация приобщенности украинцев к разумному потреблению и средний чек. <...> Украинцы готовы ставить минимальную цену, чтобы продлить вещам жизнь, а не выбрасывать их," – рассказал CEO Shafa Александр Роенко.

В Украине разрешат денежные переводы с помощью QR-кода

Национальный банк Украины (НБУ) разрешит переводить средства с помощью QR-кода. Так, регулятор разработал проект "Правил использования QR-кода для осуществления перевода средств", сообщила пресс-служба НБУ. Сейчас проект на стадии обсуждения.

Если правила вступят в силу, средства можно будет переводить с помощью реквизитов QR-кода. Например, для оплаты товаров и услуг, в том числе коммунальных. Также с помощью QR-кода можно будет переводить средства со счета одного владельца на счет другого.

"Это приведет удобства безналичных расчетов, упрощению оплаты счетов и обмена платежными реквизитами", – считают в Нацбанке.

QR-код может как формироваться средствами мобильного приложения, интернет-банкинга, системы "клиент-банк", так и быть распечатанным на бумаге (например, на инвойсе или платежном поручении), подчеркивают в НБУ.

"QR-код сегодня применяется для решения подобных задач во многих странах Европейского союза, где клиенты банков имеют возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода в одно касание, используя мобильное приложение смартфона", – отметили в Нацбанке.

Напомним, недавно Украина вышла в мировые лидеры по NFC-платежам, но сегмент безналичной оплаты продолжает расти. При этом восемь из 10 операций с платежными карточками в Украине являются безналичными.

В Украине вырос спрос на легковушки

Украина нарастила импорт легковушек, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики. Их подтверждает и динамика рынка. Так, в июле-2019 число первичных регистраций новых легковых автомобилей в Украине выросло на 14% по сравнению с тем же месяцем 2018 года. По данным Ассоциации автопроизводителей Украины ("Укравтопром"), украинскую "прописку" в июле получили 7600 новых легковушек.

Также в Ассоциации назвали самые популярные марки. Наибольшим спросом в июле у украинцев пользовались автомобили Renault, регистрации которых по сравнению с июлем-2018 выросли на 66%, до 1203 штук. Второй результат и рост на 44% продемонстрировала японская марка Toyota – 1039 новых авто.

На третьем месте Skoda, в активе которой 687 регистраций новых машин и 37-процентный рост. Четвертая строчка июльского рейтинга у KIA – 595 реализованных авто и 36% прироста. Замыкает лидерскую пятерку Nissan с результатом 488 авто (+5%).

В ТОП-10 майского рынка также вошли: Hyundai – 468 шт. (+4%), Volkswagen – 338 шт. (-22%), Suzuki – 259 шт. (-1%), BMW – 236 шт. (+11%), Mazda – 233 шт. (без изменений).

Титул бестселлера месяца заслужил автомобиль KIA Sportage, на котором свой выбор остановило 479 покупателей.

Напомним, ранее правительство Украины запретило импорт автомобилей из России, однако вступление этого эмбарго в силу отсрочили до конца 2019 года.

В Украине подсчитали среднюю зарплату

Средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в июне 2019 года достигла 10 783 грн. По сравнению с маем, когда она составляла 10 239 грн, показатель вырос на 5,3%, или на 544 грн. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 29 июля.

В ведомстве добавили, что июньский показатель превысил уровень минимальной зарплаты, которая составляет 4173 грн, в 2,6 раза.

В то же время реальная зарплата в июне 2019 года по сравнению с маем этого года увеличилась на 5,8%, а по сравнению с июнем 2018 года – на 8,1%.

Кроме того, названы регионы-лидеры.Так, лидерами по уровню зарплат штатных работников по итогам июня стали:

Киев – 15 650 грн (в апреле – 15 876 грн, в мае – 15 157 грн);

Донецкая область – 12 483 грн (в апреле – 12 134 грн, в мае – 11 391 грн);

Киевская область – 11 130 грн (в апреле – 10 666 грн, в мае – 10 776 грн);

Днепропетровская область – 10 882 грн (в апреле – 10 590 грн, в мае – 10 568 грн);

Запорожская область – 10 694 грн (в апреле – 10 216 грн, в мае – 10 268 грн).

Номинальная зарплата включает должностные оклады, премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления (налог на доходы физлиц, военный сбор). При этом реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной зарплаты под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги, а также уровня налогов и обязательных платежей.

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