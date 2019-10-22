Бюджет-2020: эксперт назвала плюсы и минусы внесенных Радой изменений

Нужно убрать двукратный разрыв между размером фактического и установленного прожиточного минимума, считает аналитик

/ Фото: Сегодня

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Верховная Рада 18 октября приняла в первом чтении проект госбюджета на 2020 год. При этом депутаты внесли ряд правок, целесообразность которых оценить однозначно нельзя. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразила зав. отделом госфинансов Growford Institute, доктор экономических наук Татьяна Богдан.

Она отметила, что в смете были увеличены доходы общего фонда государственного бюджета – на 17,8 млрд грн, до 1,097 трлн гривен. Причем такое решение было оправданным, считает эксперт.

"Доходы госбюджета в первом варианте законопроекта были запланированы в сумме 1,079 трлн грн. или 23,7% ВВП, что на 1,9 процентных пункта (п.п.) ВВП меньше плановых доходов бюджета-2019 и на 2,4 п.п. ВВП меньше фактических доходов 2018 года. Такой подход был необоснованным, поскольку изменения налогового законодательства и макроэкономических показателей в 2020 не могли объяснить заметного уменьшения доходов бюджета", – отмечает Богдан.

По ее словам, увеличение расходов на образование и медицину также оправдано. Позитивно эксперт оценивает и шаги по устранению нерациональных трат государства. Речь идет о сокращения численности работников системы центральных органов исполнительной власти и расходов на финансирование партий.

В то же время, говорит Богдан, среди предложений есть экономически не обоснованные. И они, по мнению эксперта, могут стать причиной роста непродуктивных расходов государства. Богдан имеет в виду возвращение субвенции местным бюджетам на социально-экономическое развитие отдельных территорий.

"Такую субвенцию еще называют "депутатской", поскольку сам факт ее выделения и размер зависят исключительно от лоббистского влияния соответствующего народного депутата", – объясняет Богдан.

В то же время эксперт обращает внимание, что уже существует отдельных Государственный фонд регионального развития, который функционирует на конкурсной основе.

Кроме того, можно было повременить с увеличением на 25% бюджетных расходов на потребности Министерства культуры, молодежи и спорта, говорит Богдан.

"При нынешнем состоянии бюджета и экономики страны щедрая поддержка государством сфер культуры и спорта без создания надлежащих условий для привлечения частного капитала является весьма сомнительной в контексте эффективного использования ограниченных бюджетных ресурсов", – объясняет Богдан.

Что касается соцстандартов, то при подготовке бюджета ко второму чтению они должны быть пересмотрены, уверена специалистка. Она подчеркивает: размер прожиточного минимума с 1 января 2020 года установлен на уровне 2027 грн, в то время как фактический размер прожитминимума в ценах августа 2019 г. в расчете на месяц на одного человека составил 3669 грн (4208 – с учетом обязательных платежей).

"Очевидно, что почти двукратный разрыв между размером фактического и официально установленного прожиточного минимума ведет к обнищанию наиболее уязвимых слоев населения… Он нивелирует роль государства как гаранта выживания человека в сложных жизненных обстоятельствах и является потенциально опасным фактором общественно-политических потрясений в стране", – считает Богдан.

В целом, говорит она, повышение соцстандартов уместно, но важно при этом обеспечить их соответствие возможностям доходной части государственного и местных бюджетов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" вместе с экспертами уже разбирались, что не так в проекте нового госбюджетаи как можно исправить документ ко второму чтению:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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