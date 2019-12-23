Ляшко сравнил земельный вопрос с нападением насильника

Политик убежден, что для рекордных урожаев продажа земли не нужна

Фото: Олег Ляшко/Facebook

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Вопрос земли – это вопрос существования украинской нации. Сейчас землю хотят "раздерибанить" и каждый украинец это понимает.

Такое мнение высказал Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии" в эксклюзивном интервью "Сегодня".

"Земля должна принадлежать украинцам. Для рекордных урожаев продажа земли не нужна. Не землю продавать нужно, а создать агропереработку в селе, плату за паи, поддержка фермерам, возобновление животноводчества", – отметил политик.

По его словам, тот , кто хочет продать землю – пусть обращается в Государственный земельный банк.

"В Украине есть масса людей, которые хотят взять землю, но у них нет этой земли. Потому, тот, кто хочет продать землю, пусть продает в земельный банк, а тот, кто хочет взять, чтобы пришел туда и с аукциона взял в аренду эту землю. Доходы от аренды – в государственный бюджет на решение социальных проблем в том числе и жителей села, а земля остается в государственной собственности и кормит украинцев тысячи лет. Вот это будет правильная политика на земле", – отметил главный радикал.

Также Ляшко подчеркнул, что вопрос земли – это вопрос существования украинской нации. И тут все средства хороши. Поэтому те противостояния под Радой – это "цветочки", потому что люди интуитивно чувствуют, что хотят ограбить и оставить без земли.

"Когда насильник нападает на женщину, что нужно делать? Между глаз! Именно так и с теми, кто хочет украсть украинскую землю. Между глаз должны сразу получить", – подытожил Ляшко.

Напомним, внеочередноезаседание Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, запланированное на вторник, 17 декабря, обернулось массовым побоищем около здания парламента. По данным первого замглавы МВД Сергея Ярового, пострадали 23 правоохранителя и 11 гражданских, в том числе журналист. 26 протестующих были задержаны, а вечернее заседание Рады отменили.

По факту беспорядков 17 декабря возле Верховной Рады правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

Обо всех деталях противостояния читайте в нашем материале: Драка под Радой: все подробности столкновений "Нацкорпуса" с полицией.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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