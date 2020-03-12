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МАУ хочет отменить 2 тысячи рейсов: названа причина

12 марта, 17:59

Виктория Подолянец

Недавно авиакомпании отменили полеты в Италию и Израиль из-за эпидемии коронавируса, однако этими мерами они могут не ограничиться

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ)планирует отменить около двух тысяч рейсов этой весной. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Такое решение было принято руководством в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Как и все другие авиакомпании мира, МАУ будет продолжать обеспечивать воздушное сообщение между странами и континентами и одновременно балансировать потребности пассажиров с эксплуатационными проблемами, которые возникли из-за ограничений на въезд, введенных рядом стран. Именно поэтому весной 2020 года будет отменено около 2 тысяч рейсов", – заявили в пресс-службе.

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Там посоветовали пассажирам проверять статус своих рейсов за несколько суток до вылета и учесть правила въезда в страны, в которые они следуют.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 11 марта украинская авиакомпания SkyUp внесла изменения в полетную программув Италию и Израиль в связи с распространением эпидемии коронавируса.

После того как украинский лоукостер SkyUp отменил рейсы в Италию из-за коронавируса, изменения в расписание полетов внесла и авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

Напомним, Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантин. Он введен на три недели, с 12 марта, и продлится до 3 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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билеты эпидемия вирус карантин пассажиры авиакомпания МАУ коронавирус

Источник: Сегодня

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