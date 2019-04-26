Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Меньше отключений и скачков напряжения: в Киевской и Одесской областях стартует модернизация энергосетей

26 апреля, 21:55

В этом году из-за реформы энергорынка поставщики электроэнергии новые для всех украинцев


Вскоре сразу в двух областях – Киевской и Одесской - стартует модернизация энергосетей. Это стало возможным благодаря решению Антимонопольного комитета, который накануне дал добро на приобретение Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго компанией ДТЭК. Решение приняли, ведь эти компании являются естественными монополиями. Что это значит – выясняли журналисты "Сегодня".

Среди естественных монополий, например, железная дорога. Вряд ли кто-то решит построить новые пути с уже действующими. Это и дорого, и экономически нецелесообразно. То же самое касается и газо и нефтепроводов, а также линий электропередач. Последние перешли под управление операторов систем распределения энергосетей, которые согласно энергореформе, будут заниматься только их эксплуатацией.

В этом году из-за реформы энергорынка поставщики электроэнергии новые для всех украинцев. Теперь услуги людям предоставляют две компании: первая – Оператор системы распределения – обслуживает счетчики и сети, по которым идет электроэнергия; вторая – поставляет электроэнергию. Она и выставляет счета, в которых включены услуги обеих компаний.

"Это естественная монополия, которая существует в любом случае, кто бы ни был владелец – она ​​будет все равно монополией, потому что это касается любых систем распределительных сетей. Говорится ли это о электросети, или о газовой сети, водосети и т.д. – никто две трубы не проложит, никто три провода не проведет", – говорит председатель экспертно-аналитического совета Украинской аналитического центра Борис Кушнирук.

Право поставлять "киловатты" облэнерго потеряли. Поэтому хотя они и остаются естественными монополистами, возможностей влиять на рынок у них стало еще меньше.

Передача электроэнергии – это только одна функция. Есть еще одна функция – именно поставки. А поставкой могут заниматься и другие предприятия, которые будут на конкурсной основе конкурировать за потребителя.

"К тому же деятельность облэнерго под контролем Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг, которая устанавливает тарифы. Поэтому возможностей для произвола нет", – говорит руководитель отдела инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Взвесили и то, что подобные компании являются естественным монополистом в Антимопонольном комитете. Накануне там дали разрешение ДТЭК на приобретение Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго. И теперь за качество энергоснабжения будет отвечать ДТЭК. При этом поставлять электроэнергию потребителям и выставлять им счета будут другие компании.

"Тот пакет обязательств, который является достаточно жестким, и те инструменты контроля за выполнением этих обязательств – должным образом балансируют все возможные риски", – заверяет председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.

Поэтому в ближайшее время и Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго начнут получать первые инвестиции от ДТЭК для модернизации своих сетей. Для потребителей это означает повышение качества электроснабжения – меньше аварийных отключений и скачков напряжения в электросетях.

Ранее мы рассказывали, какие новые технологии внедряют в отечественную энергетику. В этом году ДТЭК планирует потратить на энергетические проекты более трети миллиарда гривен.

Также мы писали, что в Украине открыли одну из крупнейших в Европе солнечных электростанций. Без развития зеленой энергетики Украины не обойтись в ближайшей перспективе.

Также смотрите, что можно сделать из мусора. Из промышленных отходов можно извлечь огромную пользу, если правильно их перерабатывать.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег энергетика, услуги, Облэнерго, модернизация, ДТЭК, киевоблэнерго, Одессаоблэнерго, энергетические проекты

Вы сейчас просматриваете новость " Меньше отключений и скачков напряжения: в Киевской и Одесской областях стартует модернизация энергосетей". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

АМКУ разрешил ДТЭК купить два облэнерго, но ограничил влияние компании на смежных рынках – СМИ

Вчера, 13:17

"Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго" являются операторами системы распределения в Одесской и Киевской областях и не осуществляют деятельность по поставке электроэнергии

"Инвестируем в Украину сегодня": какие новые технологии внедряют в отечественную энергетику

24 апреля, 22:22

В этом году ДТЭК планирует потратить на энергетические проекты более трети миллиарда гривен

Academy DTEK признана одним из лучших корпоративных университетов мира

23 апреля, 13:51

Финалистами премии также стали такие международные компании, как Airbus, Fiat-Chrysler, McDonald’s, SAP, UBS

В Украине открыли одну из крупнейших в Европе солнечных электростанций

20 апреля, 22:43

Без развития зеленой энергетики Украины не обойтись в ближайшей перспективе

Присоединение Беларуси к РФ: Лукашенко расставил точки над «і»

Рада отказалась запрещать установку домашних солнечных батарей

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла

Известный композитор рассказал, как себя чувствует София Ротару

"Крупное смещение политической оси", - эксперт

Диетолог рассказала, стоит ли есть сало

Актрисы Сomedy Women и их вторые половинки

Пыталась соблазнить: Чубаров рассказал о встрече с Поклонской

Решающий голос: Франция выступит против "Северного потока-2"

Настоящие имена отечественных звезд шоу-бизнеса

Звезды, которые до славы выглядели абсолютно по-другому

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Сегодня, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Диетолог назвала самый полезный суп

Встреча Зеленского с Путиным: появился первый прогноз

5 правил женщины в возрасте, которая вызывает интерес у мужчин