Меньше отключений и скачков напряжения: в Киевской и Одесской областях стартует модернизация энергосетей

В этом году из-за реформы энергорынка поставщики электроэнергии новые для всех украинцев

Вскоре сразу в двух областях – Киевской и Одесской - стартует модернизация энергосетей. Это стало возможным благодаря решению Антимонопольного комитета, который накануне дал добро на приобретение Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго компанией ДТЭК. Решение приняли, ведь эти компании являются естественными монополиями. Что это значит – выясняли журналисты "Сегодня".

Среди естественных монополий, например, железная дорога. Вряд ли кто-то решит построить новые пути с уже действующими. Это и дорого, и экономически нецелесообразно. То же самое касается и газо и нефтепроводов, а также линий электропередач. Последние перешли под управление операторов систем распределения энергосетей, которые согласно энергореформе, будут заниматься только их эксплуатацией.

В этом году из-за реформы энергорынка поставщики электроэнергии новые для всех украинцев. Теперь услуги людям предоставляют две компании: первая – Оператор системы распределения – обслуживает счетчики и сети, по которым идет электроэнергия; вторая – поставляет электроэнергию. Она и выставляет счета, в которых включены услуги обеих компаний.

"Это естественная монополия, которая существует в любом случае, кто бы ни был владелец – она ​​будет все равно монополией, потому что это касается любых систем распределительных сетей. Говорится ли это о электросети, или о газовой сети, водосети и т.д. – никто две трубы не проложит, никто три провода не проведет", – говорит председатель экспертно-аналитического совета Украинской аналитического центра Борис Кушнирук.

Право поставлять "киловатты" облэнерго потеряли. Поэтому хотя они и остаются естественными монополистами, возможностей влиять на рынок у них стало еще меньше.

Передача электроэнергии – это только одна функция. Есть еще одна функция – именно поставки. А поставкой могут заниматься и другие предприятия, которые будут на конкурсной основе конкурировать за потребителя.

"К тому же деятельность облэнерго под контролем Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг, которая устанавливает тарифы. Поэтому возможностей для произвола нет", – говорит руководитель отдела инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Взвесили и то, что подобные компании являются естественным монополистом в Антимопонольном комитете. Накануне там дали разрешение ДТЭК на приобретение Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго. И теперь за качество энергоснабжения будет отвечать ДТЭК. При этом поставлять электроэнергию потребителям и выставлять им счета будут другие компании.

"Тот пакет обязательств, который является достаточно жестким, и те инструменты контроля за выполнением этих обязательств – должным образом балансируют все возможные риски", – заверяет председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.

Поэтому в ближайшее время и Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго начнут получать первые инвестиции от ДТЭК для модернизации своих сетей. Для потребителей это означает повышение качества электроснабжения – меньше аварийных отключений и скачков напряжения в электросетях.

Ранее мы рассказывали, какие новые технологии внедряют в отечественную энергетику. В этом году ДТЭК планирует потратить на энергетические проекты более трети миллиарда гривен.

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