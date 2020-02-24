Милованов хочет взяться за Антимонопольный комитет: его влияние должно увеличиться

Минэкономики собирается реформировать Антимонопольный комитет Украины, который недавно заявил о намерении штрафовать нарушителей по-крупному. О таких планах сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава министерства Тимофей Милованов.

"На состояние экономики напрямую влияет деятельность Антимонопольного комитета Украины. Поэтому реформа актуальна", – написал он.

По словам Милованова, перспективы реформы ведомства уже обсуждаются с представителями международных организаций и народными депутатами.

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Министр сообщил, что в апреле планируется провести VIII Competition Forum, на котором будут обсуждаться вопросы реформирования АМКУ.

"Во время форума будем акцентировать внимание не только на направлениях реформы и законодательных изменениях, но и на практических примерах работы эффективного регулятора, связанных с жизнью и благосостоянием каждого украинца", – добавил Милованов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в рамках борьбы с коррупцией правоохранителям позволили требовать от банков информацию о клиентах в обход положений о банковской тайне. Поэтому теперь прокуратура, Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Служба безопасности Украины и Антимонопольный комитет могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая данные о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках.

Напомним, в ноябре 2019 года в Минэкономике пообещали в два раза повысить конкуренцию в пяти отраслях – энергетике, агропромышленном комплексе, спиртовой и табачной отраслях, а также на рынке минеральных удобрений.

10 октября 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ряд табачных компаний и крупнейшего дистрибьютора "Тедис Украина" (TEDIS Ukraine) на общую сумму 6,5 млрд грн. Однако в офис АМКУ нагрянули правоохранители с обысками.

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