Минфин намерен одолжить 10 млрд грн сверх плана: подробности

Такие заимствования осуществляются только при благоприятных условиях на финансовом рынке, отметили в Минфине

/ Фото: Pixabay

Министерство финансов Украины проведет сверхплановые заимствования на 10 млрд грн в рамках решения правительства при благоприятных условиях на рынке и направит полученные средства на финансирование госбюджета следующего бюджетного периода. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

"Такие заимствования осуществляются только при благоприятных условиях на финансовом рынке и при условии выполнения в текущем бюджетном периоде плана государственных заимствований в общий фонд государственного бюджета. Полученные средства планируется направить на финансирование государственного бюджета следующего бюджетного периода с соответствующим снижением плановых объемов государственных заимствований на следующий бюджетный период", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что проведение задекларированных экономических реформ в стране требует значительных финансовых вложений, а возможность создания резервного остатка бюджетных средств будет способствовать сохранению стабильной позиции правительства и предотвращению кризисов ликвидности и платежеспособности в начале следующего бюджетного года.

Реклама

Также сообщается, что распоряжение правительства о проведении сверхплановых госзаимствований должно быть согласовано Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

Ранее сообщалось, что возможность таких авансовых заимствований появилось после недавнего принятия поправок в Бюджетный кодекс.

В тренде Что влияет на курс доллара: шесть основных факторов

Также новости "Сегодня" писали, что согласно проекту распоряжения, средства от внепланового размещения гособлигаций до наступления нового года будут зачислены на отдельный счет в Нацбанке и перечислены на единый счет Госказначейства в первый рабочий банковский день 2020 года.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров Украины сделал первый шаг к повышению прожиточного минимума до реального уровня, одобрив законопроект. Теперь состоятся парламентские слушания на эту тему. Как рассказала министр социальной политики Украины Юлия Соколовская в эфире телеканала "Украина 24", законопроект позволит поэтапно повысить социальные выплаты наиболее уязвимым группам населения. В перспективе – увеличение размера выплат почти в два раза.

Напомним, с 1 декабря 2019 года в Украине увеличился прожиточный минимум. Повышение базового показателя предусмотрено законом о государственном бюджете на 2019 год. При этом минимальная зарплата с 1 декабря не изменилась.

Также сообщалось, что бюджет-2020 предусматривает повышение прожиточного минимума на 550 гривен. Плановое повышение должно состояться в январе, июле и декабре.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама