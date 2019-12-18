Пенсии и соцвыплаты в январе: Минфин одолжит деньги

Правительство создаст резерв бюджетных средств, чтобы поддержать платежеспособность в начале года

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Правительство до конца 2019 года может осуществить дополнительные внутренние заимствования в объеме до 10 млрд гривен в счет финансирования госбюджета следующего года.

Соответствующий проект распоряжения Министерство финансов внесло на заседание правительства в 18 декабря.

"Предусматривается, что сверхплановые государственные заимствования будут осуществляться при условии выполнения плана государственных заимствований общего фонда государственного бюджета текущего бюджетного периода и при наличии позитивной динамики на рынке для привлечения в государственный бюджет необходимого финансирования по долговым операциям по самой низкой возможной цене", – говорится в пояснительной записке к документу.

Минфин указывает, что возможность создания резервного объема бюджетных средств будет содействовать сохранению стабильной позиции правительства и предотвращению кризиса ликвидности и платежеспособности в начале бюджетного года.

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Возможность таких авансовых заимствований появилось после недавнего принятия поправок в Бюджетный кодекс.

Согласно проекту распоряжения, средств от внепланового размещения гособлигаций до наступления нового года будут зачислены на отдельный счет в Нацбанке и перечислены на единый счет Госказначейства в первый рабочий банковский день 2020 года.

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Напомним, с 1 декабря 2019 года в Украине увеличился прожиточный минимум. Повышение базового показателя предусмотрено законом о государственном бюджете на 2019 год. При этом минимальная зарплата с 1 декабря не изменилась.

Также сообщалось, что бюджет-2020 предусматривает повышение прожиточного минимума на 550 гривен. Плановое повышение должно состояться в январе, июле и декабре.

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