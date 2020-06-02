Минфин показал, как тратят 2,6 миллиарда на борьбу с коронавирусом

Несмотря на ослабление карантина и относительно легкое его прохождение, Министерство финансов продолжает мониторить бюджетные расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID 19.
По данным Госказначейства, до 28 мая 2020 года включительно за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 2,6 млрд грн: 658 млн грн выделили из госбюджета и 1 965 млн грн – из местных бюджетов.
Всего в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств по таким закупкам на сумму более 3,4 млрд грн (934 млн из государственного бюджета, 2484 млн грн из местных бюджетов).
Мы рассказывали, что Кабинет министров продлил запрет экспорта средств противоэпидемической защиты на еще один месяц, до 1 июля 2020 года. Наравне с временным запретом масок правительство приняло решение разрешить экспорт некоторых водонепроницаемых лабораторных костюмов и одноразовых изоляционных медицинских халатов.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после смягчения карантина в Украине оживает бизнес.
Однако треть малых предпринимателей потеряли более 50% доходов. Так, 33% бизнесменов сообщили о 50-75% потерь доходов. Также предприятия проинформировали о значительном росте дебиторской задолженности. Еще 44% получили до 50% потерь доходов, а 7% предприятий задумались о закрытии. И только у 14% не произошло никаких изменений в работе или даже вырос доход.
Как оказалось, во время карантина далеко не все компании несли убытки. Были и те, кто смог заработать:
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