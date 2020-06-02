Минфин показал, как тратят 2,6 миллиарда на борьбу с коронавирусом

За счет бюджетов всех уровней на закупку средств, которые снижают распространение коронавируса, выделено 2,6 млрд грн

Несмотря на ослабление карантина и относительно легкое его прохождение, Министерство финансов продолжает мониторить бюджетные расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID 19.

По данным Госказначейства, до 28 мая 2020 года включительно за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 2,6 млрд грн: 658 млн грн выделили из госбюджета и 1 965 млн грн – из местных бюджетов.

Всего в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств по таким закупкам на сумму более 3,4 млрд грн (934 млн из государственного бюджета, 2484 млн грн из местных бюджетов).

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Мы рассказывали, что Кабинет министров продлил запрет экспорта средств противоэпидемической защиты на еще один месяц, до 1 июля 2020 года. Наравне с временным запретом масок правительство приняло решение разрешить экспорт некоторых водонепроницаемых лабораторных костюмов и одноразовых изоляционных медицинских халатов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после смягчения карантина в Украине оживает бизнес.

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Однако треть малых предпринимателей потеряли более 50% доходов. Так, 33% бизнесменов сообщили о 50-75% потерь доходов. Также предприятия проинформировали о значительном росте дебиторской задолженности. Еще 44% получили до 50% потерь доходов, а 7% предприятий задумались о закрытии. И только у 14% не произошло никаких изменений в работе или даже вырос доход.

Как оказалось, во время карантина далеко не все компании несли убытки. Были и те, кто смог заработать:

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