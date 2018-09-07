Минфин: Украина выполнила большинство своих обязательств перед МВФ

Сегодня, 00:58

Визит миссии МВФ – позитивный сигнал в отношениях Украины с Фондом

minfin.gov.ua
minfin.gov.ua

Украина выполнила большинство своих обязательств перед Международным валютным фондом. Об этом сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова во время встречи с представителями миссии Фонда в четверг, сообщает сайт Минфина.

Отмечается, что Маркарова провела встречу с руководителем миссии МВФ Роном ван Роденом и постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом.

"Визит миссии МВФ – позитивный сигнал в отношениях Украины с Фондом. По состоянию на сегодня мы уже выполнили большинство обязательств перед МВФ в рамках текущей программы сотрудничества", – заявила Маркарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Также в ходе встречи стороны рассмотрели дальнейшие шаги в рамках двустороннего сотрудничества, включая возможность получения финансовой помощи для сохранения и поддержания макроэкономической стабильности.

"Продолжение сотрудничества с МВФ улучшит имидж страны и создаст предпосылки для привлечения средств других международных партнеров, в частности Всемирного банка и ЕС", – сказала Маркарова.

Как сообщалось, в четверг, 6 сентября, в Украине начала работу миссия МВФ и продлится она до 19 сентября.

Ранее глава НБУ Яков Смолий отмечал, что приближение перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы. В Нацбанке спрогнозировали, что очередной транш финансовой помощи от МВФ Украина сможет получить осенью 2018 года.

А политолог Алексей Голобуцкий отмечал, что если миссия МВФ должна прибыть в Киев, уже достигнут консенсус по вопросу цены на газ.
прогноз, визит, встречи, МВФ, Маркарова

Вы сейчас просматриваете новость "Минфин: Украина выполнила большинство своих обязательств перед МВФ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: пресс-центр НБУ

Нацбанк озвучил прогноз по работе с миссией МВФ в Украине

Вчера, 15:21

Регулятор напомнил, зачем Киеву нужен очередной транш Фонда

Экономика

Фото: "Сегодня"

В НБУ объяснили, что происходит с инфляцией в Украине

Вчера, 14:36

Прогноз Нацбанка по росту цен остался неизменным
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

Ревизоры МВФ начали работу в Украине

Вчера, 10:37

Специалисты Международного валютного фонда пробудут в Киеве две недели

Экономика

Судьба гривни решится в ближайшие пару месяцев – экспертный прогноз

Вчера, 07:40

Пока больших скачков курса валют аналитики не ожидают, однако дальнейшая стабильность гривни зависит от кредита МВФ

Финансы

Гривня под ударом: названы ключевые риски для украинской валюты

4 Сентября, 13:31

Положительные факторы тоже есть, но их влияние будет краткосрочным, уверены аналитики

Финансы

Фото: пресс-центр НБУ

Доллар vs гривня: эксперт рассказал, чего ждать от курса в сентябре

4 Сентября, 11:00

Снижение нервозности на мировых рынках отразится на американской и украинской национальных валютах в первый осенний месяц
Загрузка...