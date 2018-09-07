Минфин: Украина выполнила большинство своих обязательств перед МВФ

Украина выполнила большинство своих обязательств перед Международным валютным фондом. Об этом сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова во время встречи с представителями миссии Фонда в четверг, сообщает сайт Минфина.

Отмечается, что Маркарова провела встречу с руководителем миссии МВФ Роном ван Роденом и постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом.

"Визит миссии МВФ – позитивный сигнал в отношениях Украины с Фондом. По состоянию на сегодня мы уже выполнили большинство обязательств перед МВФ в рамках текущей программы сотрудничества", – заявила Маркарова.

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Также в ходе встречи стороны рассмотрели дальнейшие шаги в рамках двустороннего сотрудничества, включая возможность получения финансовой помощи для сохранения и поддержания макроэкономической стабильности.

"Продолжение сотрудничества с МВФ улучшит имидж страны и создаст предпосылки для привлечения средств других международных партнеров, в частности Всемирного банка и ЕС", – сказала Маркарова.

Как сообщалось, в четверг, 6 сентября, в Украине начала работу миссия МВФ и продлится она до 19 сентября.

Ранее глава НБУ Яков Смолий отмечал, что приближение перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы. В Нацбанке спрогнозировали, что очередной транш финансовой помощи от МВФ Украина сможет получить осенью 2018 года.

А политолог Алексей Голобуцкий отмечал, что если миссия МВФ должна прибыть в Киев, уже достигнут консенсус по вопросу цены на газ.