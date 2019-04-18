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Минфин вмешался в спор вокруг цены на газ для украинцев

Сегодня, 17:00

В Минфине связали решение Кабмина с обязательствами перед МВФ

Фото: Pixabay

Решение Кабинета министров об изменении порядка образования цены газа для потребителей с мая, закрепленное постановлением № 293 от 3 апреля, соответствует обязательствам перед Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом 18 апреля сообщает агентство "Українські новини" со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"Сейчас, когда цена природного газа на рынке ниже уровней цен, установленных постановлением КМУ № 867, Кабинет министров Украины принял постановление №293 с тем, чтобы позволить цене на природный газ для населения соответствовать уровню цен, образовавшихся на рынке, – на тот случай, когда эта цена (для промышленных потребителей) ниже цены, установленной постановлением КМУ № 867", – отметили в Минфине.

В пресс-службе добавили, что цены, установленные в постановлении Кабмина № 867, фактически будут функционировать как потолок цен на природный газ для населения до конца 2019 года.

"Это соответствует цели рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей и, таким образом, это соответствует нашим обязательствам по программе, поддерживаемой МВФ", – заключили в Министерстве.

Напомним, с 1 мая в Украине прекращает действовать цена газа, который компания поставляет потребителям по спецобязательствам. Она была установлена с ноября 2018 года и составляет 8549 грн за 1000 куб. м. Согласно договоренностям с МВФ и постановлению Кабмина № 867, цена газа с мая должна вырасти на 15% – с 8549 грн до 9717 грн за 1000 куб. м.

Однако импортная цена газа начала снижаться, и 3 апреля Кабмин разрешил "Нафтогазу" снизить цену на газ для населения – постановление правительства № 293 устанавливает помесячное формирование цены на уровне цены для промышленности, но не выше, установленной постановлением № 867.

16 апреля в "Нафтогазе" отметили, что не могут выполнить постановление Кабмина. Как заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов, снижение цены предусмотрено постановлением № 293, которое не отменяет режим спецобязательств, возложенный на "Нафтогаз" постановлением № 867. Именно последнее постановление и предлагает компания отменить или изменить.

17 апреля "Нафтогаз" попросил правительство отменить решение о повышении цены на газ для украинцев с 1 мая.

В тот же день на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву отставкой, если компания до 24 апреля не проинформирует население об установлении цены на газ с мая ниже 8549 грн за 1000 куб. м:


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Тег Кабмин, газ, Минфин, цена на газ, Кабинет министров, МВФ

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