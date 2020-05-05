Министр Петрашко связал экономический рост с увеличением кредитования

В Минэкономики озвучили рецепт роста ВВП, на который понадобится 400 млрд грн кредитов в год

В Украине, где обсуждаются различные экономические сценарии, рост экономики на 8-9% возможен при годовом кредитовании предпринимателей хотя бы на 400 млрд грн. Такую оценку озвучил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщили в пресс-службе министерства.

"Массовый доступ к финансированию является одним из действенных механизмов развития экономики. Но кредитования не под 20% и не каким-то отдельным секторам, а каждый украинский предприниматель должен иметь доступ к этому финансированию. Украинская система должна выдавать предпринимателям кредитов в год хотя бы на 400 млрд грн для того, чтобы мы имели рост экономики в 8%", – отметил Петрашко.

Он сообщил, что сейчас ведутся переговоры с международными партнерами, чтобы создать специальный фонд, где государство даст 50%, а эффект мультипликатора позволит увеличить кредитование в четыре раза.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что гривневая ликвидность банковской системы составляет около 200 млрд грн, а валютная ликвидность – около 8 млрд долларов.

Украинцы могут рассчитывать на более доступные банковские кредиты. На этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные кредитные программы – по дешевой ипотеке и по кредитам для малого бизнеса по низкой ставке.

А новости "Сегодня" рассказывали о том, что правительство готово обеспечить "кредитные каникулы", но не для всех, а только при условии сохранения 80% рабочих мест.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама