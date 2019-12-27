Минсоцполитики разрабатывает план улучшения жизни на пенсии

В Украине большая часть пенсионеров получает пенсии, которые ниже прожиточного уровня

Заседание Кабмина / Фото: Кабинет министров Украины

В Министерстве социальной политики работают над планом улучшения жизни украинцев на пенсии, средний размер которой увеличили в начале декабря 2019 года. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба министерства.

"Сегодня в Украине проживает более 11 млн. пенсионеров. 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума", – рассказала замглавы министерства Наталья Ненюченко.

Ненюченко сообщила, что у министерства есть готовый план действенной социальной политики, который решает причины, а не только последствия проблем.

Реклама

"Мы поможем нынешним пенсионерам, создадим условия для будущих, а также введем экосистему, которая позволит украинцам прожить счастливую и активную жизнь на пенсии", – заявила она.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине продолжается пенсионная реформа, предполагающая, в частности, постепенное увеличение стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, и пенсионного возраста для женщин. Они увеличиваются, начиная с 2018 года, и так будет продолжаться до 2028 года. Это предусмотрено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В тренде Азартные игры и доходы бюджета: юрист озвучил три плюса легализации казино

Напомним, в Верховной Раде предлагают в 2020 году вдвое повысить размер минимальной пенсии в Украине. Такая инициатива содержится в законопроекте № 2575, который зарегистрирован в парламенте. Как отмечают авторы документа в пояснительной записке, нынешние правила расчета минимальной пенсии не соответствуют потребностям украинцев, которые утратили трудоспособность, и нарушают конституционное право пожилых граждан на достаточный жизненный уровень.

Ранее Кабинет министров Украины распоряжением от 26 декабря 2019 года обязал "Нафтогаз" не позднее 27 декабря 2019 года направить в госбюджет на выплату дивидендов часть чистой прибыли за девять месяцев текущего года в сумме 8,5 млрд грн.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама