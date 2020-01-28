Мировая торговля просядет: экономист оценил последствия коронавируса

/ Фото: isorepublic.com

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Падение цен на многих сырьевых и финансовых рынках, которое наблюдается уже несколько дней, связывают со страхами из-за китайского коронавируса. Однако президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак уверен, что на финансовых рынках происходят гораздо более сложные процессы, чем просто реакция на одну пугающую новость.

"В мире каждый день происходит много событий, на которые реагируют финансовые рынки. Но мы не все видим. Например, в 1980-х годах как-то внезапно вечером в пятницу начал очень сильно расти доллар по отношению ко всем другим мировым валютам. Это было очень заметно, хотя в мире ничего особенного не происходило: никакая война не началась, не было катастроф или резких заявлений кого-то из лидеров. Никто не мог понять, в чем дело. А потом выяснилось, что в Советском Союзе вовремя не вышла программа "Время", которая была каждый день в 21:00. И все решили, что в Союзе что-то произошло. Может, они задумали что-то нехорошее против мира, а значит, будет война и нужно убегать в более надежные активы – американские. А объяснялось все очень просто: это был какой-то праздник, и посвященный ему концерт задержали на 20 минут, потому что генсеку он очень понравился. То есть связи бывают даже такие сложные, которые не очевидны", – говорит Тарас Козак.

Что касается нынешней ситуации на мировых рынках, экономист признает, что самое очевидное объяснение – это сообщения насчет коронавируса. Однако объяснение и истинные причины – не одно и то же.

"Постфактум объяснить все всегда можно. А вот разобраться в моменте, когда не понимаешь, кто продает или покупает и почему, – сложно. Конечно, сейчас единственная большая неожиданность в мире – это этот китайский вирус. Пишут, что скорость распространения заболеваемости и смертность очень большая, на сегодня нет никакого лекарства, которое бы спасало от этого заболевания, и есть опасения, что эта эпидемия может превратиться в пандемию. Это, конечно, отражается на экономике. Так, поскольку будут карантины, значит, будет значительно меньше передвижений людей. Также, возможно, уменьшится передача товаров, потому что уже сейчас по интернету распространяются слухи, что этот вирус может передаваться через посылки. Значит, мировая торговля уменьшится. И, вполне возможно, наступит очередная рецессия. А соответственно, нужно будет меньше нефти. То есть если трейдеры придут к выводу, что это может как-то влиять на определенную отрасль, то эта отрасль начнет реагировать. Расти, как медицина, или падать, как нефтепереработка", – говорит Тарас Козак.

Как сообщалось, на фоне появления данных о коронавирусе нефть Brent впервые с ноября 2019 года упала ниже в цене 59 долларов за баррель, а с начала года потеряла более 10%. Инвесторы уходят в защитные активы – гособлигации США и Японии, а также в доллар и иену. Золото подскочило до максимумов начала января на отметке 1588 долларов.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Берегите деньги: как китайский коронавирус ударил по мировой экономике".

Напомним, в Китае от нового типа пневмонии скончались 106 человек. Кроме того, возросло число заболевших – только в Китае уже заразились 4515 человек. Случаи заражения также обнаружили в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

По данным китайских врачей, эта болезнь может развиваться уже тогда, когда вирус только попал в организм и нет никаких симптомов. Это значительно осложняет работу медиков. Подробно о методах профилактики рассказали доктор Комаровский, Ульяна Супрун и специалисты Минздрава. О них читайте тут.

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