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Молдова попросит у России новую скидку на газ

16 июля, 15:36

Президент соседней с Украиной страны опасается энергетического кризиса

Президент РФ Владимир Путин и президент РМ Игорь Додон / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин и президент РМ Игорь Додон / Фото: kremlin.ru.

Президент Молдовы, в которой недавно сменилось правительство, Игорь Додон отправится с рабочим визитом в Россию, где проведет с властями и руководством "Газпрома" переговоры о возможности получения скидки на газ.

"Завтра я осуществлю краткий рабочий визит в Москву, в рамках которого в диалоге с властями Российской Федерации будет обсуждаться снижение цены поставок природного газа в Молдову. Эта тема будет поднята и в разговоре с руководством "Газпрома", возможный консенсус в этих переговорах позволит значительно снизить необходимость повышения тарифов", — заявил Додон после встречи с министром экономики Вадимом Брынзаном и кандидатом на пост главы совместного предприятия "Молдовагаз" Вадимом Чебаном, кандидатуру которого должно одобрить руководство "Газпрома".

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Додон считает, что "задержка в этом процессе может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны, особенно в холодное время года". Он также отметил, что в ходе встречи обсуждалась информация о различных преступных схемах, используемых в энергетической системе в целом и в структурах "Молдовагаз" при прежнем правительстве.

"В этой связи потребовал немедленно предпринять меры по искоренению данных схем и по идентификации внутренних резервов по снижению цены в рамках данного стратегического для всей страны предприятия. Уверен, что эти резервы могут быть найдены, вследствие чего давление на тарифы для потребителей будет снижено", — отметил Додон.

Напомним, ранее в интервью Додон выразил обеспокоенность возможным прекращением транзита газа через Украину. По его словам, это негативно скажется на доходах Молдовы от транзитных услуг, а также может привести к сокращению, а то и вообще прекращению поставок российского газа в республику. 

Молдова приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который был подписан в 2008 году и ежегодно продлевается. В нем стоимость газа для республики привязана к ценам на нефть на мировых рынках. В 2018 году "Газпром" поставил в Молдавию 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году. В ходе визита в Москву в феврале 2019 года Додон уже просил главу "Газпрома" Алексея Миллера предоставить скидку на газ в размере 25%. 

При этом эксперты полагают, что Украина может спасти Молдову с поставками газа.

Больше об отношениях Киева и Кишинева читайте на сайте "Сегодня": "Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса".


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Тег газ, Россия, Молдова, транзит газа, Додон, Игорь Додон

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Источник:

ТАСС

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