В новом правительстве Молдовы – отставка

Министр юстиции Молдовы Станислав Павловский ушел в отставку

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo.

Министр юстиции Молдовы Станислав Павловский ушел в отставку.

Мотивом для отставки экс-министр назвал "несовместимость личного характера", сообщает Укринформ.

"Во время работы над Планом действий в области юстиции я обнаружил много несовместимостей личного характера, которые, к сожалению, согласно Конституции Республики Молдова, делают мою деятельность в качестве члена правительства невозможной" - заявил Павловский.

При этом, он не стал уточнять, о каких именно "несовместимостях" идет речь. Экс-министр подчеркнул, что "будучи юристом с более чем 39-летним стажем, из которых 6,5 лет в качестве судьи Европейского суда по правам человека, он относится к Конституции, как к "святыне, которую нужно строго соблюдать".

Премьер-министр Молдовы Майя Санду приняла отставку, назначив на этот пост председателя Ассоциации за эффективное и ответственное управление Олесю Стамате.

По словам премьера, у нее есть опыт работы в сфере юстиции, внутренней политики, а также в реформировании центрального публичного управления".

Отметим, что новое правительство Молдовы было утверждено парламентом 8 июня нынешнего года.

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