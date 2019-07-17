Молдова захотела арендовать хранилище газа в Украине

Попеску рассказал, как соседняя страна готовится к истечению сроков договора с Россией

Фото: utg.ua.

Молдова, в которой недавно сменилось правительство, проводит переговоры с Украиной об использовании подземных хранилищ газа (ПХГ). Об этом сообщил новый министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску, в интервью Euractiv.

"Наше текущее газовое соглашение с Россией истекает в конце этого года. Так что мы будем вести переговоры о новом соглашении о ценах на газ. Также ведутся переговоры с Украиной о возможной аренде газового хранилища в Украине, чтобы через это хранилище проводить реверсные поставки газа из Европы", – сказал Попеску.

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Он добавил, что у Молдовы также "есть возможности для использования других газовых ресурсов". Например, строится газопровод из Румынии.

Напомним, ранее в президент Молдовы Игорь Додон выразил обеспокоенность возможным прекращением транзита газа через Украину. По его словам, это негативно скажется на доходах Молдовы от транзитных услуг, а также может привести к сокращению, а то и вообще прекращению поставок российского газа в республику.

Молдова приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который был подписан в 2008 году и ежегодно продлевается. В нем стоимость газа для республики привязана к ценам на нефть на мировых рынках. В 2018 году "Газпром" поставил в Молдавию 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году. В ходе визита в Москву в феврале 2019 года Додон уже просил главу "Газпрома" Алексея Миллера предоставить скидку на газ в размере 25%.

При этом эксперты полагают, что Украина может спасти Молдову с поставками газа.

Больше об отношениях Киева и Кишинева читайте на сайте "Сегодня": "Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса".

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