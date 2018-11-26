МВФ продолжит давать деньги Украине и при военном положении – эксперт

Сегодня, 16:32

Специалист напомнил об уставе Международного валютного фонда

Фото: AFP
Фото: AFP

В уставе Международного валютного фонда (МВФ) нет положений о запрете давать деньги странам, в которых введено военное положение. Так член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран прокомментировал последствия возможного введения в Укаине военного положения, передает "Укринформ".

"Думаю, что МВФ никак не будет реагировать на эту ситуацию. В уставе МВФ нет ничего о том, чтобы не давать денег странам, в которых введено военное положение", - сказал Шапран.

В то же время он отметил, что существует ряд общепринятых ограничений для всех международных организаций и банков развития: они не должны финансировать войну, не должны финансировать производство алкоголя, табака и др.

"Поскольку мы меняем программу финансирования на stand by, то у кредитора нет причин, чтобы отказать Украине в финансировании", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее МВФ отреагировал на возможность введения в Украине военного положения. Международный валютный фонд не видит юридических препятствий для продолжения сотрудничества с Украиной.

Кроме того, эксперт объяснил, как военное положение скажется на курсе гривни. Дело в том, что на фоне российской агрессии на Азове, курс "зеленого" в Украине уже пошел в рост.

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Как известно, для рассмотрения указа президента о введении военного положения созвано внеочередное заседание Верховной Рады УкраиныСпикер Рады Андрей Парубий пригласил нардепов в зал заседаний и начать регистрацию. Но заседание Рады пока так и не удалось открыть: трибуну блокируют представители Радикальной партии.  
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