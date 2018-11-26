Введение военного положения: эксперты объяснили последствия

Возможное введение военного положения после нападения россиян на украинские корабли в Азовском море не приведет к отмене выборов главы государства, которые должны состояться в 31 марта 2019 года.

Об этом, комментируя проведение экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны, который рассматривает этот вопрос, заявили народный депутат Иван Винник и политический обозреватель Тарас Березовец.

Так, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель "Блока Петра Порошенко" Иван Винник в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что "никаких проблем с избирательным процессом это не создаст".

"Действующий закон о правовом режиме военного положения не предусматривает отмены выборов. Введение правового режима военного положения возможно на отдельных территориях, и я думаю, что речь будет идти в первую очередь о территориальных водах Украины", – подчеркнул он.

Кроме того, Винник добавил, что в случае принятия решения о военном положении, будет собрано заседание Верховной Рады.

"Я так понимаю, что в связи с решением СНБО, если оно состоится, будет собираться Верховная Рада, потому что это прямая норма регламента", – резюмировал депутат.

В свою очередь, политический обозреватель Тарас Березовец в своем Facebook выразил уверенность в том, что "указ о введении военного положения с большой вероятностью будет подписан сегодняшней ночью".

"Пока подлецы будут упражняться в конспирологии, что это все для того, чтобы перенести выборы, помните о том, что Украина, в соответствии с договором 2003 года, совершенно законно передислоцировала свои военные корабли на Азов. И именно Россия немотивированно открыла огонь на поражение против украинских моряков. Война никогда не прекращалась с 2014 года. Просто сегодня стало ясно, что все еще впереди", – написал он.

Стоит отметить, что в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения" может быть временно ограничен целый ряд прав и свобод украинских граждан.

В частности, может быть введен комендантский час и установлен особый режим въезда и выезда на территорию, где объявлено военное положение. Кроме того, силовикам предоставляется право на проверку документов и обыски граждан, их транспорта и жилья, запрещается проведение митингов и референдумов, а также вводится контроль за работой предприятий связи и полиграфии, издательств и телерадиоорганизаций.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Позже было опубликовано видео этого инцидента, снятое с российского судна.

Позднее стало известно о захвате россиянами трех украинских военных кораблей, во время которого были ранены шестеро моряков.

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