На что повлияет "промышленный безвиз": какие производства будут развиваться

В Украине станет выгодно размещать предприятия, которые будут производить продукцию для ЕС

Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Предоставление Украине "промышленного безвиза" может стимулировать развитие в нашей стране производства бытовой техники. Такое мнение высказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Во-первых, станет выгодно размещать производство в Украине для дальнейшего экспорта в Европейский Союз – это привлечение инвестиций, возрождение промышленности. Во-вторых, украинский товар, сертификат которого автоматически признается в Европейском Союзе, однозначно будет иметь дополнительные конкурентные преимущества в мире, потому что это будет знак качества", – сказал вице-премьер.

Он объяснил, что когда "промбезвиз" заработает, то первой группой товаров, на которую будет распространено соглашение, станет низковольтное оборудование.

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"В жизни это, прежде всего, бытовая техника, то есть то, что производится для массового рынка. Условно говоря, чтобы украинский чайник свободно продавался в немецком супермаркете и пользовался там спросом", – привел пример Кулеба.

По его словам, правительство рассчитывает подписать соглашение в начале следующего года. До конца текущего года в Украине планируют ввести технические регламенты и реформировать институты.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Минэкономики отказались от более 27 тысяч санкций. Ранее ограничения применяли к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хозяйствования.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что товарооборот между Украиной и Европейским Союзом в январе-ноябре 2019 года составил 42 млрд долларов, или 41,5% от общего торгового оборота нашей страны.

Также мы рассказывали о том, что бизнес-сообщество определило для власти 10 ключевых приоритетов, которые помогут достичь экономического роста Украины в 5-7% за год.

Подобный план развития экономики есть у всех европейских государств, кроме Украины. Новости "Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, когда и в нашей стране может появиться промышленная стратегия и как она повлияет на жизнь граждан.

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