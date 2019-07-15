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На сколько выросли запасы газа на зиму в украинских хранилищах: назван объем

15 июля, 12:57

Данные по объему газа в ПХГ обнародовала компания "Укртрансгаз"

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, по состоянию на 13 июля составили 14,5 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 15 июля.

По информации компании, за последние сутки закачано 69,62 млн куб. м газа.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала сезон закачки природного газа 5 апреля

О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м "зимнего" газа, сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, для этого компания должна найти 1 млрд долларов финансирования, в противном случае в августе она может приостановить импорт газа для закачки в хранилища.

В пятницу, 12 июля, Коболев заявил, что "Нафтогаз" разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах – 600 млн евро на пять лет под 7,125% и 335 млн долларов на три года под 7,375%.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


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Тег газ, Укртрансгаз, ПХГ, запасы газа

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Сегодня

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