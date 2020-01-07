Нацбанк обещает дешевые кредиты на жилье уже в 2020 году

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что 2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования.
"2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики", – отметила Рожкова.
По ее словам, сейчас в Украине наблюдается макрофинансовая стабильность.
"Наша учетная ставка или ключевая ставка будет снижаться и дальше. Мы в декабре ее снизили быстрее, чем ожидали, и будем продолжать уменьшать. Что это значит для экономики? Банки уже отреагировали снижением ставок по депозитам. Что будет дальше? Будет снижаться цена ресурсов, и вследствие этого экономика начнет кредитовать", – добавила она.
Первый заместитель главы НБУ рассказала, что в банковской системе за 11 месяцев 2019 года было почти 60 млрд грн прибыли.
"Процесс реструктуризации плохих долгов идет, а в результате того, что у нас укрепилась национальная валюта, нагрузка на предприятия уменьшается. Это означает, что есть шанс восстановить свое производство, и дальше развиваться", – сказала Рожкова.
Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что в ходе встречи с ведущими иностранными банками, которые работают в Украине, премьер-министр Алексей Гончарук также заявлял, что в 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятсядо 12-13% годовых.
Как известно, сейчас годовые ставки по ипотеке составляют около 20%. Кроме этого, заемщикам приходится тратиться на комиссии и другие дополнительные платежи.
Ранее сообщалось, что базовый сценарий Национального банка предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.
Сайт "Сегодня" писал о том, что после недавнего громкого скандала с недостроями компании "Укрбуд" правительство продолжает принимать меры, направленные на усиление прозрачности первичного рынка недвижимости и ужесточение надзора за деятельностью застройщиков. НБУ и Минфин выдвинули свои требования к прозрачности рынка, поскольку рассчитывают на активизацию ипотечного кредитования в ближайшие годы.
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