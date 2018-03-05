"Нафтогаз" направил "Газпрому" письмо

Ранее сообщалось о намерении "Нафтогаза " в ближайшее время направить "Газпрому" предложение относительно начала переговоров по пересмотру тарифа на транзит природного газа

НАК "Нафтогаз Украины" направил ПАО "Газпром" письмо с предложением начать переговоры о приведении контрактов соответствие с принятыми изменениями в украинском законодательстве.

Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве в подельник.

Ранее со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко сообщалось о намерении "Нафтогаза " в ближайшее время направить "Газпрому" предложение относительно начала переговоров по пересмотру тарифа на транзит природного газа.

По его словам, в своей аргументации в Стокгольмском арбитраже относительно необходимости пересмотра тарифов "Нафтогаз" исходил из принятых национальным регулятором (НКРЭКУ) новых правил ценообразования на услуги по транспортировке газа в стране. Кроме того, НАК ссылался на ранее предложенные "Газпрому" переговоры о необходимости пересмотра транзитного тарифа с 2010 года в соответствии с европейскими правилами.

По первой аргументации арбитраж отклонил требования НАК, поскольку к его компетенции не относится внедрение и применение в Украине принятого страной нового энергетического законодательства – этим должен заниматься украинский регулятор. По второй аргументации арбитраж выявил несоответствие формальным требованиям направленного "Газпрому" письма о переговорах по пересмотру транзитного тарифа.

"Трибунал также не удовлетворил эти требования, сказав: смотрите, то письмо, которое вы присылали в 2010 году, которое, как вы говорите, было требованием о пересмотре тарифа, не соответствует всем формальным требованиям, поэтому мы такой тариф пересмотреть не можем. Но, знаете, над чем сейчас работает "Нафтогаз"? Над новым письмом, которое будет соответствовать всем формальностям", – сказал он.

"Сейчас мы точно убедимся, что письмо о пересмотре тарифа будет соответствовать всем требованиям и в ближайшее время оно будет направлено "Газпрому", - подчеркнул Витренко, при этом добавив, что после этого, согласно процедуре, сначала должны состояться переговоры. В случае, если стороны не смогут договориться, "Нафтогаз" сможет подать иск в Стокгольмский арбитраж.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" заверили – для Европы риски исчезли, несмотря на "газовую войну" России и Украины. В компании отметили, что Киев предотвратил искусственный кризис, который пыталась осуществить РФ.

В свою очередь в Минэнерго РФ сделали заявление по транзиту газа в Европу через Украину, признав, что транзит газа через Украину надежен.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.