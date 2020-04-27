"Нафтогаз" не импортирует газ: в Украине рекордные запасы за последние 30 лет

Цены на газ в Европе могут снизиться еще сильнее

"Нафтогаз Украины", который снизил цены на газ для промышленности и продлил льготы теплокоммунэнерго, временно прекратил импорт газа в Украину. Причина – рекордно высокие запасы газа в хранилищах. Причем в компании ожидают дальнейшего снижения цен на газ на европейском рынке. Такое заявление сделал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Сейчас у нас рекордно высокие объемы в хранилищах газа. Они кардинально больше объемов, которые мы имели в предыдущий сезон – разница больше чем 4 млрд куб. м. Сейчас мы, как "Нафтогаз", не импортируем газ. Газ импортируют сейчас в основном частные трейдеры", – рассказал Коболев.

По словам Коболева, в апреле цена газа для населения Украины снизилась на 15%, а в целом цена газа упала с января 2020 года на 38%. Он отметил при этом, что цена и в дальнейшем будет снижаться.

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"Мы ожидаем, что в последующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать на сколько, сейчас рынок удивляет многих аналитиков и нас удивляет. Мы недавно увидели отрицательную цену на нефть в США. Это был короткий эпизод, но он имел место, он беспрецедентен. Поэтому можно ожидать, что цена газа на европейских рынках в мае будет несколько ниже", – отметил Коболев.

Он добавил, что следующей зимой будет использован избыточный газ, который был закачан предыдущей осенью в процессе подготовки к переговорному процессу с "Газпромом".

"Мы готовились к потенциальному газовому кризису и поэтому создали дополнительный запас газа. У нас в начале сезона было больше 21 млрд куб. м газа", – добавил он.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что благодаря снижению цен на энергоресурсы госкомпания "Оператор ГТС Украины" закупила в Европе газ по цене 2700 грн за тыс. куб. м (без НДС), что меньше 100 долларов.

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На 10 апреля "Нафтогаз" имел на своих счетах свыше 3 млрд долларов и рекордные за 30 лет объемы запаса газа.

Напомним, Украине необходимо закачать в газохранилища около 2-3 миллиардов кубометров газа для прохождения следующего отопительного сезона. Однако сейчас нет законодательных требований к участникам рынка создавать запас газа на зиму.

Уникальные газовые хранилища Украины могут в этом году принять на хранение около 10 млрд куб. м газа от европейских компаний.

А новости "Сегодня" рассказывали о том, что во время карантина за неуплату коммуналки штрафовать не будут:

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