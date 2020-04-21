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Украина может заработать на хранении газа: подробности

21 апреля, 15:42

Виктория Подолянец

Европейские компании могут разместить ресурс в украинских подземных хранилищах, которые заполнены наполовину мощности

Украина обладает не только развитой системой хранения нефти, но и уникальными газовыми хранилищами, которые могут в этом году принять на хранение около 10 млрд куб. м газа от европейских компаний. Такое заявление сделал глава компании "Оператор ГТС " Сергей Макогон.

"Уже к концу третьего квартала европейские ПХГ могут быть полностью заполнены. Украинские подземные хранилища газа могут дополнительно принять еще 10 млрд куб. м", – написал топ-менеджер в Facebook.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что словацкая компания Eustream, которая является оператором ГТС этой страны, ввела скидку на транспортировку газа для хранения в украинских подземных хранилищах, что повысит их привлекательность для европейских трейдеров.

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При этом "Нафтогаз" предоставил возможность для трейдеров пользоваться услугой "таможенный склад", которая предусматривает хранение ресурса в течение 1095 дней без обложения таможенными платежами.

Напомним, в первом квартале этого года начала действовать новая услуга shourt-haul, которая позволяет заказывать транзит газа между странами ЕС через украинскую ГТС. А в марте "Оператор ГТС" уже прокачал первые объемы газа по заказу известного немецкого энергетического трейдера по маршруту Венгрия-Словакия.

Сайт "Сегодня" писал о том, что "Нафтогаз" снизил на 15% цену газа для населения, почти до 3,95 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Новая цена стала рекордно низкой за последние четыре года.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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газ ЕС транзит Европа ГТС Нафтогаз Украины хранилища Оператор ГТС

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